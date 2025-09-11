Quintana confirma que en octubre comenzará las obras contra el nenúfar en Badajoz

Los trabajos para intentar erradicar la presencia del nenúfar mejicano en el Guadiana a su paso por Badajoz comenzarán en octubre, así lo ha confirmado este jueves el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, durante el acto de inauguración de la 34 Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, que se desarrolla durante cuatro días, hasta el domingo, en Ifeba.

En su intervención, Quintana ha defendido la necesidad de educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la caza "ética y sostenible" y la responsabilidad de demostrar "que somos los primeros en preocuparnos por el bienestar de nuestros montes y de nuestros ríos y de que nuestra pasión contribuye directamente en la salud de nuestro medio ambiente", de manera que esta feria sirva para "renovar nuestro compromiso con la naturaleza y las tradiciones que nos definen".

En este contexto, el delegado ha aprovechado para anunciar el compromiso que tiene el Gobierno de comenzar en octubre las obras de retirada del nenúfar, "con toda seguridad".

Dolor de cabeza

Quintana ha reconocido que debido a la dificultad de los trabajos "nos dolerá mucho la cabeza" pues la obra que se va a ejecutar es "probablemente única en el mundo", ya que no existen antecedentes. En este sentido, ha mostrado su confianza en que exista colaboración institucional entre las administraciones implicadas, que servirá para "minimizar los posibles daños" que seguramente se produzcan, pero siempre dando prioridad al interés general.

El delegado del Gobierno ha recordado que ya se ha encargado a la empresa pública Tragsa la primera fase del deslodado del río y ha avanzado, además, que está finalizado la dirección de obra.

El encargo a a Tragsa se formlalizó en julio. La actuación en esta primera fase, que cuenta con una inversión de 4.507.345,85 euros y un plazo de ejecución de 36 meses, se centrará en los dos tramos comprendidos entre la pedanía de Sagrajas, arroyo de la Cabrera (aguas arriba del puente de la autovía A-5) y el puente de la Autonomía. Esta intervención incluye tanto el cauce principal del Guadiana como sus afluentes más comprometidos: el arroyo de la Cabrera y el río Gévora. Una segunda fase comprenderá aguas abajo hasta la frontera con Portugal.

El proyecto completo contempla la retirada integran de todas las masas de nenúfar a lo largo de más de 27 kilómetros del río Guadiana a su paso por la ciudad. La asociación Salvemos el Guadiana ya ha alertado de que se extiende en 30 kilómetros.

Además de la retirada integral de las masas de nenúfar mejicano, el proyecto contempla trabajos de deslodado, con la eliminación de sedimentos acumulados por el efecto de los azudes de la Granadilla y la Pesquera, lo que ha favorecido la expansión descontrolada de esta especie en el entorno urbano, según informa la CHG.

Este proyecto de erradicación de esta planta invasora está cofinanciado con fondos europeos FEDER 2021–2027, dentro del Programa Plurirregional de España, en el marco del objetivo específico OE 2.7, enfocado en la conservación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación.