MÚSICA EN DIRECTO
Rewinder repasa los himnos del pop-rock español en Badajoz
La banda ofrece este viernes por la noche un concierto en la terraza del teatro López de Ayala
La banda pacense Rewinder visita este viernes por la noche la terraza de verano del teatro López de Ayala de Badajoz para repasar los himnos del pop-rock español. El grupo está integrado por músicos y amigos unidos por su pasión por la música española de las últimas décadas y ofrecerá al público un viaje por los grandes temas de los años 80 hasta la actualidad, con versiones de bandas míticas como Los Secretos, Hombres G, Loquillo, La Guardia, Los Ronaldos, entre otras muchas.
El espectáculo, que se incluye en la programación de ‘Las verbenas del López’, está diseñado para conectar con varias generaciones y para que el público se anime a bailar, cantar y revivir los momentos más emblemáticos de la música nacional. El concierto promete ser una auténtica fiesta al aire libre, en la se mezclan la calidad musical, la cercanía y la pasión por los clásicos.
La actuación comenzará a las nueve de la noche y las entradas tienen un precio de 12 euros en butaca y de 15 en palco.
