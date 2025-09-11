El trío argentino Cápsula abre la temporada de El Club de Conciertos

El Club de Conciertos vuelve a la acción este sábado con su tradicional arranque de temporada en la Terraza del López de Ayala. En esta ocasión lo hace con el trío Cápsula, referente del rock alternativo internacional.

Formados en Buenos Aires y establecidos en Bilbao, Martín (voz y guitarra), Coni (bajo) y Álvaro (batería) han girado por medio planeta, acumulando más de mil conciertos y una legión de fieles seguidores. Su mezcla de psicodelia y post-punk les ha consolidado como una de las propuestas actuales más potentes.

En Badajoz presentarán 'Primitivo astral', su último álbum editado bajo su propio sello Silver Recordings, un trabajo que está recibiendo elogios unánimes en la prensa y la radio especializada.

Las entradas al concierto cuestan 12 € en taquilla o en la web del Teatro López de Ayala.