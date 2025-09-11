Vecinos de la plaza Francisco Vera de Badajoz denuncian que es "inaccesible" a los bomberos

El fuego declarado en una vivienda de la plaza Francisco Vera número 2 el pasado viernes, ha reavivado la queja vecinal por el difícil acceso de los bomberos de Badajoz a los bloques de pisos de esta plaza peatonal, la cual tiene tres accesos principales: la calle Salvador de Madariaga, José Alcoba y la calle Antonio Martínez Virel. Sin embargo, ninguno de estos accesos está disponible, ya que en todos ellos las entradas se encuentran ocupadas por plazas de aparcamiento, impidiendo el paso.

La plaza tiene 80 viviendas y por el momento los vecinos llevan recogidas 120 firmas solicitando mejorar la accesibilidad ya que, el último incendio en una de las viviendas, ha evidenciado el problema existente de acceso a los servicios de emergencias. "El viernes los bomberos tuvieron que utilizar 50 metros de manguera para poder llegar hasta el primer piso", indica José Basago, presidente de la comunidad de la finca número 4. "Los vehículos estacionados en la plaza dificultan el acceso", asegura, tanto, que en otro incendio que se produjo en el año 2000, ''los bomberos para acceder con el camión, tuvieron que cortar un pino'', recuerda otro de los vecinos.

Advierten además de la preocupación que les genera la falta de accesos para otros servicios de emergencia. Temen que, en caso de producirse una urgencia, una ambulancia no pueda entrar en la plaza y llegar a tiempo para socorrer a la persona que lo necesite . "Se ha demostrado que cuando una persona está mala y ha llamado a la ambulancia, ha tenido muy complicado entrar hasta aquí y a veces, no han podido acceder, teniendo que llevar al enfermo fuera", explica Matilde Caballo, otra de las vecinas de la plaza.

Propuestas

Ante esta situación, los afectados proponen como solución la eliminación de dos o tres plazas de estacionamiento, la rebaja del bordillo de la acera y la instalación de una señal que prohíba el estacionamiento y deje paso solo a los vehículos de emergencia. La calle José Alcoba sería, según dicen, el acceso más adecuado, ya que de las tres calles que rodean la plaza es la más ancha, "lo que permitiría a los vehículos maniobrar con mayor facilidad y garantizaría el paso de los servicios de emergencia en caso de necesidad", pero, pese a que a través de grupos vecinales de las distintas comunidades han planteado sus reivindicaciones al Ayuntamiento de Badajoz, hasta el momento no han recibido respuesta. "Tanto Policía Local como el servicio municipal de Bomberos dieron hace años el visto bueno al informe, pero por algún motivo que desconocemos, el expediente se ha quedado paralizado", señalan.

Este diario se ha puesto en contacto con los bomberos que sofocaron el incendio del pasado viernes, en el que hubo, según confirman, "problemas de accesibilidad". "En esta plaza, si hubiese que realizar un rescate rápido por la fachada del edificio, sería imposible utilizar la autoescala y se reduciría el tiempo de respuesta", argumenta uno de los operarios, mientras que el jefe de servicio, Basilio González, indica que en esa intervención en concreto "se hizo un tendido de mangueras más largo de lo normal, teniendo que utilizar hasta cinco para llegar al portal".

Por todo esto, los vecinos defienden que queda probado que la plaza necesita una vía de acceso para las situaciones de emergencia, y desde el Ayuntamiento de Badajoz, aseguran que "se está elaborando un informe para llevar a cabo una actuación y, en estos casos, poder trabajar con mayor facilidad".

Por su parte, desde el Parque de Bomberos, comunican que el jefe de guardia que estuvo trabajando en el último incendio y el suboficial de operaciones se han desplazado a la zona este miércoles para estudiar la situación y solicitar a Policía Local y Vías y Obras, "si fuese necesario", la instalación de un acceso en la plaza.

Pinos piñoneros

Al margen de este asunto, otra de las quejas de las familias que viven en los pisos de Francisco Vera es el estado de deterioro del pavimento. La plaza cuenta con una veintena de pinos piñoneros, árboles que crecen mucho y que como consecuencia, las raíces están provocando la rotura del firme. "El suelo está en muy malas condiciones, los niños juegan en la plaza con los cascotes y es un peligro también para la gente mayor. Precisamente, mi suegra se cayó y se rompió la cadera", apunta José, uno de los vecinos.

Consideran que el mantenimiento de la plaza Francisco Vera está totalmente descuidado. Critican que la poda de los pinos "se ha abandonado por completo", lo que genera problemas de inseguridad. Además, señalan que los columpios y demás elementos del parque infantil están muy deteriorados: faltan piezas, hay juegos en mal estado y, en general, la zona de ocio "se ve descuidada y pobre", lo que limita su uso y disfrute por parte de los niños y las familias.

Los vecinos se preguntan cuáles son los beneficios de ser un municipio de gran población y qué ventajas aporta. Cuestiones que plantean directamente al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.