Las III Jornadas de Periodismo de La Crónica de Badajoz se celebraron en la tarde de este miércoles en la sede de Fundación CB con tres invitadas de excepción. La periodista y presentadora de Informativos Telecinco, Ángeles Blanco; la directora general audiovisual de Prensa Ibérica y vicepresidenta de la Academia de Televisión, Beatriz Maesso; y la directora estratégica de Contenidos y Medios en Canal Extremadura, Rocío Gavira, fueron las ponentes de unas jornadas en las que se abordó el papel de la mujer en el mundo del periodismo y la comunicación.