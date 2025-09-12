Abierto el plazo de las ayudas para reparar daños por la borrasca Laurence en Badajoz

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la convocatoria de ayudas destinadas a subsanar los daños provocados en infraestructuras municipales y provinciales por catástrofes naturales borrascas que azotó a distintos territorios, entre ellos Extremadura, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.

En su conjunto, el Gobierno destina 66 millones de euros para paliar los daños de un total de 53 catástrofes en Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Illes Balears y Galicia.

Las catástrofes extremeñas

En el caso de Extremadura, se contemplan ayudas para los afectados por un incendio forestal en Logrosán, en el que se llegó a activar el nivel 1 de peligrosidad por su proximidad a viviendas, y las inundaciones provocadas por los desembalses en Badajoz tras el paso de la borrasca Laurence.

Las solicitudes se podrán presentar desde este sábado a las 06.00 horas hasta las 15.00 horas del día 6 de octubre. Obligatoriamente se deberán cumplimentar y presentar de forma electrónica, a través de la aplicación informática 'AURA - Subvenciones a EELL ante catástrofes naturales', accesible desde la sede electrónica de este Ministerio (Procedimientos - Subvenciones), seleccionando el apartado dedicado a esta convocatoria.

Inundaciones y otros fenómenos

Desde mediados de septiembre de 2024, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior fue informado de importantes inundaciones consecuencia de las borrascas y episodios de lluvia intensos y continuados que afectaron a buena parte del territorio nacional, así como de otros fenómenos de distinta naturaleza constituyentes de emergencias de protección civil.

De ellas, por su gravedad e importancia, destaca el tren de borrascas concatenadas en el tiempo que provocó un considerable volumen de daños.

Durante los días 2 al 5 de marzo se ha producido un episodio intenso de lluvias y nevadas, que afectó a Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia, donde un ganadero resultó fallecido; a partir del 6 de marzo; y hasta el día 11, la borrasca Jana incidió en el centro peninsular con cuantiosas lluvias que provocaron incrementos extraordinarios de caudales sobre todo en los cauces de las cuencas del Tajo, Duero y Ebro.

Los episodios más graves se produjeron en la Comunidad de Madrid. Entre los días 12 y 20 de marzo, las borrascas Konrad y Laurence provocaron intensas nevadas en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y Sistema Central, así como lluvias de intensidad en Murcia y Andalucía, donde se registró el fallecimiento de cuatro personas; una nueva borrasca, denominada Martinho, ha provocado entre el 20 y el 24 de marzo lluvias intensas y continuas que han obligado a seguir desembalsando en la mayor parte de los embalses de las cuencas del Tajo, el Duero y el Guadiana.