Arde un coche cuando circulaba por la carretera de Madrid en Badajoz

Completamente calcinado. Así ha quedado un turismo que este viernes por la mañana ha salido ardiendo cuando circulaba por la carretera de Madrid, a la altura de la venta Don José, en Badajoz.

Afortunadamente, sus ocupantes, un matrimonio, han podido salir a tiempo y han resultado ilesos.

Los bomberos han recibido el aviso sobre las 7.45 horas y cuando han llegado al lugar el vehículo estaba envuelto en llamas. Las han sofocado y han rociado el coche con espuma porque había cogido mucha temperatura.

El conductor del turismo siniestrado, un Seat Ibiza antiguo de gasolina, les ha relatado que se ha percatado de que comenzaba a salir humo y llamas, por lo que ha orillado el coche junto al quitamiedos y se ha bajado rápidamente con su esposa. De momento, se desconocen las causas del fuego.

El suceso ha provocado importantes retenciones de tráfico, ya que a esa hora había mucho movimiento de vehículos en esa vía. La Policía Local ha tenido que regular la circulación.