Nuevo contrato
Badajoz renueva sus parques con 400 árboles y 3.000 arbustos
De más de 50 especies
A. M. R.
Los parques de Badajoz se renuevan. El ayuntamiento quiere reponer 400 árboles y casi 3.000 arbustos en estos espacios verdes de la ciudad, con una inversión de 60.000 euros.
Acaba de salir a licitación, por primera vez, este nuevo contrato para el suministro de árboles y plantas. De los trabajos de reposición se encargarán los trabajadores del servicio municipal de Parques y Jardines.
Según explica el ayuntamiento, la reposición se llevará a cabo en zonas que se han visto afectadas por el paso del tiempo, plagas o actos vandálicos. Es la primera que se acomete esta actuación que llegará a muchos parques de la ciudad, entre ellos el céntrico paseo de San Francisco. El plazo de ejecución es de dos meses y la intención es que una vez adjudicado el contrato, las plantaciones se lleven a cabo a finales de otoño y principios de invierno.
En el pliego de condiciones se han recogido más de 50 especies de árboles y arbustos. Los más numerosos son pelargonio, la olivilla, el mirto o el madroño.
Esta actuación se suma a otras que ya está realizando el ayuntamiento para mejorar la presencia de arbolado y zonas verdes, entre ellas la reposición de árboles en más 2.000 alcorques en calles y la plantación de 275 para dotar de sombra diferentes viales.
