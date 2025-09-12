El colegio Los Ángeles de Badajoz critica que la enseñanza telemática es inviable para alumnos con discapacidades

La falta de transporte escolar en Badajoz continúa generando malestar y preocupación entre las familias afectadas, dejando sin opciones al Colegio de Educación Especial Los Ángeles, situado en la carretera de Cáceres.

Ante la imposibilidad de garantizar el traslado de los estudiantes, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha planteado la opción de impartir clases telemáticas como medida provisional, hasta que se restablezca el servicio de autobuses.

En un comunicado remitido por carta a todas las familias afectadas por la ausencia del transporte escolar, la consejería explica que además de dar indicaciones a los directores de los centros para que implanten las clases online, va a implantar otras medidas para "ofreceros ayudas económicas que palíen los trastornos que esta situación os pueda ocasionar, si optáis por trasladar, con medios propios, a vuestros hijos e hijas a los centros. Compartimos vuestro malestar y preocupación y por eso, continuamos trabajando para encontrar alternativas a esta situación y evitar que los inconvenientes se dilaten en el tiempo", ha trasladado.

La propuesta, sin embargo, ha sido recibida con gran preocupación por parte de las familias. El presidente de la asociación de madres y padres (ampa), Manolo Machado, asegura que esta medida resulta insostenible para la mayoría de los alumnos del centro: “Nuestros hijos tienen grandes discapacidades y necesitan una atención muy personalizada. Las clases en Los Ángeles son de apenas cuatro o cinco alumnos, precisamente para poder dar ese acompañamiento cercano. Pretender que puedan seguir las clases desde casa no es realista”, lamenta.

Machado añade que la enseñanza telemática supone un retroceso en el proceso de integración y socialización de los estudiantes: “Los alumnos necesitan relacionarse con otros niños y con sus profesores. Dejarlos en casa no es una opción. Algunos ni siquiera son capaces de manejar su propia silla de ruedas y requieren ayuda constante para utilizarla”.

Las familias recuerdan que el transporte escolar no es un servicio accesorio, sino una herramienta esencial de inclusión. Sin él, muchos alumnos con discapacidad severa no pueden acceder al centro, quedando condenados a permanecer en sus hogares sin una alternativa educativa real.

Y es que, la situación de Los Ángeles refleja un problema más amplio que afecta a distintas localidades extremeñas, donde las rutas escolares han dejado de funcionar con normalidad. Las asociaciones de padres y madres insisten en que la falta de autobuses no puede prolongarse, ya que cada día sin transporte supone una barrera añadida para centenares de estudiantes y un reto de conciliación imposible.

Mientras tanto, la comunidad educativa espera que la administración ofrezca una solución urgente que garantice la vuelta a las aulas de todos los alumnos, en igualdad de condiciones y sin que la falta de recursos logísticos se convierta en un obstáculo para su derecho a la educación.

Otros problemas

La ausencia del servicio de autobuses no es el único problema para Los Ángeles. El colectivo de ATE-Cuidadores denuncia la "grave situación" que atraviesa la plantilla y el alumnado de este centro que en la actualidad atiende a 85 alumnos con discapacidad, todos ellos con necesidades de apoyo intensivo y continuo.

Por ello, ha convocado a los medios de comunicación a una comparecencia pública el lunes 15 de septiembre a las 12.00 horas para informar de que la plantilla oficial es de 20 ATE- Cuidadores/as, encontrándose que el lunes estarán en el centro solo 16 efectivos reales. "Esta falta de personal se debe a dos vacantes sin cubrir, y dos baja por ITL tenemos que señalar que en la plantilla hay una persona con adaptación de su puesto de trabajo", defienden.

Durante la comparecencia se detallará la situación y se reclamará a la Consejería de Educación que cubra de inmediato las plazas vacantes y la baja existente y que refuerce la plantilla con al menos dos profesionales más, para garantizar "una atención digna y de calidad".