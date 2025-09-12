La escritora María Dueñas inaugura este viernes el IX Club de Lectura Viva de Badajoz

Más de 150 personas se han inscrito para asistir al encuentro que esta tarde se celebra en Badajoz con la reconocida escritora María Dueñas. La actividad tendrá lugar en el parque de Castelar a las 20.00 horas, previamente, a las 19.30 horas, firmará libros para todos sus lectores. Conversará con ellos sobre su última novela, 'Por si un día volvemos' (Planeta, 2025), con la que la autora propone un viaje por el Orán de la época colonial de la mano de Cecilia, una protagonista femenina con una fuerza arrolladora.

Con este encuentro se inaugurará hoy la novena edición del Club de Lectura Viva, un programa dirigido por la Escuela de Narrativas Mirada y Voz, y promovido por el Ayuntamiento de Badajoz, que ha ido creciendo en popularidad dentro y fuera de Extremadura.

Desde el principio, la asistencia de María Dueñas, ha generado mucha expectación, tanto es así que, solo en las primeras 24 horas desde la apertura de inscripciones, se cubrieron 80 plazas. Teniendo en cuenta que, para participar en el club de lectura, es imprescindible inscribirse y haber leído el libro para charlar con su autora, un número así de participantes supone para la organización "un hecho sin precedentes".

"El encuentro de mañana con María Dueñas es la prueba de que una charla sobre literatura puede convertirse en un evento de trascendencia social, y movilizar a un número de personas" indica la Escuela de Narrativas Mirada y Voz en nota de prensa.

Cabe recordar que las reuniones con los cuatro autores seleccionados en esta novena edición del club tendrán lugar en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

La próxima autora en visitarnos será la actriz Carolina Yuste, que acaba de publicar su primera novela. Será el 17 de octubre. En noviembre y diciembre vendrán a Badajoz Clara Morales y Jonathan Arribas, respectivamente.