Operación antidroga en el Casco Antiguo de Badajoz: ya van cinco detenidos

La operación antidroga desplegada este jueves en la calle Amparo del Casco Antiguo de Badajoz se ha saldado, por ahora, con cinco detenidos, según ha confirmado la Policía Nacional.

El dispositivo comenzó a primera hora de la tarde, poco después de las cinco, cuando varios agentes irrumpieron en un domicilio de la citada vía. Los vecinos relatan que se percataron de la intervención al escuchar fuertes golpes y ruidos procedentes del interior, fruto de la irrupción de los policías en la vivienda. Durante el registro, los agentes requisaron distintos objetos que fueron introducidos en un vehículo policial.

La zona permaneció acordonada durante horas y el tráfico se vio interrumpido en varias calles adyacentes, como López Prudencio y Benegas. En el operativo participaron una decena de agentes de la Policía Nacional, algunos de paisano y armados, además de varias furgonetas, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y una unidad canina.

Aunque la presencia policial se prolongó hasta última hora de la tarde, este viernes los vecinos aseguran que los agentes han regresado nuevamente al domicilio objeto del registro. Por ahora, desde la Policía Nacional señalan que se darán a conocer más datos de la operación en los próximos días.

Episodios similares

No es la primera vez que la calle Amparo se convierte en escenario de una intervención antidroga. En 2022, los vecinos denunciaron públicamente la presencia de traficantes y consumidores, alertando de la proliferación de fumaderos y casas abandonadas. Y en 2021, la Policía Nacional desmanteló en esta misma vía un punto de venta de droga considerado un “hipermercado”, que se saldó con cuatro detenidos.