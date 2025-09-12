El PSOE de Badajoz urge explicaciones sobre el derrumbe de la muralla de la alcazaba

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz considera "muy grave" que el equipo de gobierno no haya informado de los motivos del derrumbe del tramo de la muralla de la alcazaba junto a la torre de Espantaperros, pese a que los desprendimientos se produjeron hace más de dos semanas.

A través de un comunicado, el PSOE ha reprochado que no se haya trasladado ni información técnica ni tampoco qué intervención se va a llevar a cabo para su restauración, sino que se hayan limitado las medidas adoptadas a vallar la zona afectada.

Para los socialistas, el derrumbe "no es una anécdota ni una cuestión menor", al contrario, se trata de "un aviso de enorme importancia" en la conservación de la fortificación más extensa de Europa, que requiere rigor, transparencia y una respuesta técnica inmediata.

En este sentido, han recordado que algunas asociaciones patrimoniales independientes de la ciudad ya habían advertido de la presencia de humedades en ese tramo y que en cierta medida alertaron del riesgo de desprendimiento. "No se puede mirar hacia otro lado cuando la ciudadanía organizada lleva tiempo avisando de lo que puede ocurrir. Esas advertencias se han confirmado con un derrumbe que, aunque limitado en tamaño, es una señal clara de que hay que actuar con urgencia”, han apuntado.

El PSOE ha lamentado que el equipo de gobierno demuestre "una vez más su escaso interés" por los yacimientos y el patrimonio histórico de la ciudad, lo que, a su juicio, acaba traduciéndose "en abandono y en episodios como el que estamos denunciando y del que desconocemos todo 16 días después”.

Los socialistas también ha censurado el "silencio" del alcalde, Ignacio Gragera, a que han afeado que "ni siquiera se haya acercado al lugar". “Sorprende que quien acostumbra a hacerse fotos en cualquier escenario, y para quien posar es un deporte, no haya encontrado un minuto para estar junto a uno de los símbolos patrimoniales de Badajoz en un momento delicado”, han criticado.

El PSOE ha anunciado que solicitará por escrito "la máxima información posible" sobre lo ocurrido: informes técnicos, evaluación de riesgos en el resto de la muralla y planes de actuación inmediatos, así como que exigirá que se aclare cómo se financiará la restitución, "que no puede demorarse". Los socialistas reclaman la implicación de la Junta de Extremadura, que ya en 2013 asumió los costes de otro desprendimiento mayor en la zona de los Jardines de la Galera.

“Badajoz no puede permitirse que cada vez que se cae un trozo de muralla, la única respuesta sea vallas y a esperar", han advertido.