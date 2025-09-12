Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro

El centro comercial El Faro sumará la próxima semana tres nuevas reaperturas. Aunque se trata de marcas ya conocidas por los clientes, regresan renovadas, ampliadas o reubicadas con el objetivo de reforzar la oferta comercial.

La reapertura más esperada es la de Stradivarius, que volverá a abrir sus puertas el próximo miércoles 18 de septiembre, después de varios meses de obras. El local cerró a principios de julio para someterse a una completa reforma que ha incluido su ampliación. Se trata, además, del único establecimiento de la firma en la ciudad, tras el cierre en julio de 2023 de la tienda de la calle Menacho, lo que ha dejado a los clientes de Badajoz varios meses sin la enseña de Inditex.

A esta vuelta se unirán también Primor y Scalpers. La cadena de perfumería y cosmética abrirá en un nuevo espacio que supondrá el traslado de su segunda tienda en El Faro, mientras mantiene operativo el otro establecimiento en el centro. La firma de moda masculina, por su parte, también estrenará una nueva ubicación.

Sin adelanto

Desde El Faro explican que, salvo en el caso de Stradivarius, prefieren no dar fechas concretas de inauguración para evitar posibles inconvenientes de última hora. En cualquier caso, las reaperturas se producirán a lo largo de la próxima semana y se anunciarán puntualmente a través de las redes sociales del centro comercial.

Estas novedades se suman a la reciente inauguración de la cadena danesa Normal, que el pasado 28 de agosto abrió su primer local en Extremadura. La llegada de la firma especializada en productos de consumo diario ha tenido una gran acogida en la ciudad.