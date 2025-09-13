Alejandro Campos, nuevo sacerdote de la diócesis de Mérida-Badajoz: "En mi familia nunca se imaginaron que habría un cura"

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz cuenta con un nuevo presbítero. El joven Alejandro Campos, de 24 años y natural de Llerena, ha sido ordenado este sábado sacerdote por el arzobispo, José Rodríguez Carballo, en una ceremonia en la catedral, en la que ha estado arropado por el arzobispo emérito, Celso Morga, familiares, amigos, paisanos y un centenar de compañeros de la diócesis pacense.

«En mi familia nunca se hubieran imaginado que habría un hijo, un sobrino o un nieto cura, pero están muy contentos», reconocía. Su diaconado lo ha realizado en la iglesia de San Andrés y la catedral de Badajoz y durante este tiempo ha estado muy ligado a movimientos de jóvenes cristianos, que en este día tan especial han estado a su lado.

Su destino son las parroquias de Fuentes de León, Cabeza la Vaca y Calera de León, aunque su primera misa como sacerdote la oficia esta tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, en su localidad natal. El nuevo sacerdote sabía que este era un día de celebración y así quería vivirlo, aunque confesaba que el fallecimiento de su primo hermano hace solo dos días había afectado mucho a toda la familia.

"Soy de Jesús", en la suela de los zapatos

Alejandro Campos afronta esta etapa con «mucha ilusión» y con la única aspiración «de que la gente se encuentre con Cristo». Sabe que tendrá que pasar muchas horas en el coche para poder atender dos parroquias como titular y otra como copárroco, pero está feliz porque «estoy cumpliendo con lo que el Señor me está pidiendo», aseguraba. Lo dejó claro hasta en la suela de sus zapatos, donde, al postrarse durante el rito se podía leer «Soy de Jesús».

Alejandro Campos postrado en el suelo durante la ceremonia, cuando se descubrió que en las suelas de los zapatos había escrito "Soy de Jesús". / JOTA GRANADO

El arzobispo, en su homilía, ha destacado que su ordenación como sacerdote era un «regalo» para la diócesis y lo ha felicitado por su "generosa respuesta" a la llamada de Dios.

Rodríguez Carballo ha instado al nuevo sacerdote a ser un hombre de «fe y de oración», así como a cuidar de «las ovejas de su rebaño», pero también salir a buscar a las que están «alejadas del redil». «El sacerdocio es a tiempo pleno, solo se puede vivir al 100%», le ha recordado.

El arzobispo, José Rodríguez Carballo, durante la celebración, a la que también ha asistido su predecesor, Celso Morga. / JOTA GRANADO

También lo ha animado a no temer a los desafíos, aunque ello conlleve sufrimiento. «La vocación sacerdotal no es azucarada, hay que pagar por ella», le ha dicho parafraseando al Papa Francisco, al que, según ha reconocido, escuchó estas palabras en muchas ocasiones.

La celebración ha concluido con el himno de la Virgen de Nuestra Señora de la Granada.