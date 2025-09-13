Aparatoso vuelco de un coche en una rotonda de Badajoz

Un turismo ha sufrido este sábado por la tarde un aparatoso vuelco en la rotonda que conecta la carretera de Valverde con la avenida Vicente Marcelo Nessi, a la altura del Carrefour. Su conductor, afortunadamente, ha resultado herido leve, según la Policía Local.

El accidente ha tenido lugar, por causas que aún se investigan, pasadas las seis de la tarde.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado agentes de la Policía Local, que han tenido que regular el tráfico en ese punto.