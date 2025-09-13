Incendio forestal
Arden tres hectáreas de dehesa y pasto en las Casas Aisladas de Gévora
En las tareas de extinción han participado medios aéreos y terrestres del Plan Infoex y los bomberos del parque municipal de Badajoz
Un retén sigue en la zona para evitar que se reactiven los "puntos calientes"
Un incendio forestal ha arrasado este sábado por la tarde tres hectáreas de dehesa y matorral en las Casas Aisladas de Gévora. El fuego se declaró sobre las cinco de la tarde y en su extinción intervinieron dos aviones anfibios de la base de Talavera la Real, dos unidades de bomberos forestales y un agente del medio natural del Plan Infoex, que contaron con el apoyo de los bomberos del parque municipal de Badajoz.
El incendio se ha originado en una finca conocida como Los Enviciados y las llamas no se quedaron muy lejos de algunas viviendas, aunque afortunadamente ninguna se vio afectada ni tampoco hubo heridos, según han confirmado fuentes del parque municipal. No ha sido necesario llevar a cabo desalojos.
La Policía Local y la Guardia Civil han cortado el camino de acceso por el intenso humo y para facilitar las labores de extinción.
A esta hora, el fuego está controlado, ya no progresa y los bomberos forestales continúan realizando tareas de refresco en la zona para evitar que se reactivaran algunos «puntos calientes».
