El 'caso David Sánchez' encara este lunes un día clave: la Audiencia de Badajoz decide si hay juicio o no

Si hay o no juicio y, en caso de que lo haya, quién o quiénes se sientan finalmente en el banquillo. Es lo que cuatro magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz comenzarán a deliberar este lunes (puede que solo les lleve una jornada o sean más).

El conocido como ‘caso David Sánchez’ encara de este modo un momento clave desde que arrancó en junio de 2024, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno y el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo -que después se convertía en secretario general del PSOE extremeño- por la presunta contratación ilegal del primero en la institución provincial 7 años antes.

Una vez culminada la instrucción, la jueza acordó procesar a los 11 investigados (Sánchez, Gallardo y a otros nueve cargos y trabajadores de la diputación, entre ellos el exasesor de Moncloa Luis Carrero) por prevaricación y tráfico de influencias al considerar que existían indicios de criminalidad. La denuncia por fraude a la Hacienda Pública contra el primero se archivó.

Las defensas de todos ellos recurrieron ante la Audiencia Provincial y la fiscalía hizo lo mismo, solicitando el archivo de la causa, al entender que esta se sostenía sobre «conjeturas» y no sobre indicios «racionales» de criminalidad. Antes de que este órgano judicial resolviera, Biedma acordó la apertura de juicio oral.

Fue solo un día después del aforamiento ‘exprés’ de Gallardo al entrar como diputado en la Asamblea extremeña. Pese a su condición de aforado, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) rechazó asumir la causa al considerar que se había realizado en «fraude de ley», dando la razón a la titular del Juzgado de Instrucción número 3

Ni la fiscalía ni la defensa de Gallardo recurrieron esta decisión, por lo que el procedimiento volvió al punto en el que estaba antes de llegar al TSJEx y en el que se encuentra ahora: pendiente de que la Audiencia de Badajoz resuelva sobre los recursos del ministerio público y los 11 investigados contra su procesamiento. La acusación popular (que además de Manos Limpias integran Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, PP, Vox y Abogados Cristianos) se opuso a estos recursos.

Diferentes escenarios

Dependiendo de su decisión se abrirán diferentes escenarios judiciales. Si los magistrados desestiman íntegramente los recursos, habrá juicio y se tendrá que celebrar en la Audiencia, porque, aunque las penas que piden las acusaciones populares son de un máximo de 3 años de prisión, para Gallardo solicitan 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público.

En el supuesto de que la sala avale todos los argumentos de la fiscalía y las defensas, no habrá juicio, el caso se archivará y se le dará carpetazo, pues no cabe posibilidad de recurrir lo que dictamine la Audiencia.

Una tercera posibilidad es que estime parcialmente los recursos, es decir, que deje a uno o varios investigados fuera de la causa y solo siente en el banquillo a alguno o algunos de ellos.

Con todos los recursos se ha formado lo que se denomina en términos jurídicos un «rollo de apelación», en el que se acumulan las apelaciones de todas las partes, a las que se responderá en un único auto, que redactará el magistrado ponente, José Bobadilla. Lo previsible es que «unos días después» se dé traslado del mismo al ministerio público, las acusaciones populares y las defensas. No hay un plazo establecido.

De acordarse la celebración de juicio, el proceso sería el mismo que el de cualquier procedimiento ordinario: se señalaría la fecha, se desarrollaría y el tribunal dictaría sentencia condenatoria o absolutoria. Las partes podrían apelar el fallo ante el TSJEx y el de este último, a su vez, ante el Tribunal Supremo.

Posible recusación

Expertos judiciales consultados por este diario señalaron que la sala debe ser «muy cuidadosa» en el trámite de la deliberación de los recursos, porque, si hubiera juicio, sería la misma que enjuiciaría a quienes se sentaran en el banquillo y esto podría dar lugar a recusaciones por parte de las defensas. ¿Qué ocurriría en este caso? Según las mismas fuentes, la Sección Segunda de la Sala sería la que «naturalmente» entrara en sustitución de la sala recusada.

Las acusaciones solicitan 3 años de cárcel para David Sánchez y Gallardo y 6 y 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público, respectivamente. Además, piden que al hermano del presidente del gobierno se le imponga una multa de 32.400 euros y la devolución de lo obtenido en sus puestos en la diputación pacense.

Para el resto de investigados, reclaman, en unos casos, penas de prisión de 1 año y 6 meses y, en otros, de inhabilitación durante 15 años y multas.