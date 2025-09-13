La gestión de la perrera de Badajoz sale de nuevo a concurso con requisitos más exigentes

La gestión del Centro de Protección Animal (CPA) de Badajoz vuelve a salir a concurso, esta vez con un contrato más exigente y mejor dotado. El ayuntamiento publicó este viernes la licitación del servicio, que abarca la recogida de animales abandonados, la atención veterinaria y el mantenimiento de las instalaciones. El nuevo contrato tiene un presupuesto de 275.493 euros (IVA incluido), una duración inicial de un año y la posibilidad de prórroga por otro más.

Respecto a la licitación de 2024, las diferencias son significativas. Entonces el presupuesto base fue de 220.952 euros y se adjudicó a Athisa Medioambiente por 217.364,65, tras ser la única empresa que concurrió. Un año después, la cuantía sube más de 54.000 euros —un 25%— y el contrato se abre a la prórroga, algo que no contemplaba la licitación anterior.

Este nuevo pliego amplía las condiciones de prestación del servicio. En el apartado de personal, fija una plantilla mínima con ocho perfiles distintos: un veterinario colegiado, un auxiliar de clínica a jornada completa, dos operarios para recogida, un trabajador de limpieza, uno de mantenimiento a media jornada, un administrativo y un adiestrador canino. El año pasado, el contrato exigía seis puestos de trabajo, más la obligación de contar con un veterinario que pasara consulta.

Los medios materiales también se refuerzan. Al vehículo homologado y la clínica veterinaria concertada, ya obligatorios en 2024, se suman ahora una cámara frigorífica, un arcón congelador, una jaula-perrera en dependencias de la Policía Local y un sistema informático de gestión accesible en tiempo real por el ayuntamiento. Además, el contrato actual concreta por primera vez que la recogida de animales deberá realizarse en un máximo de veinte minutos desde el aviso.

Régimen sancionador

Otra de las novedades es la creación de un sistema de sanciones. El pliego establece multas de entre 250 y 500 euros por infracciones leves, de 501 a 750 euros por las graves, y permite imponer penalizaciones de hasta el 50% del contrato por incumplimientos reiterados. El control de esta prestación recaerá en el Servicio de Protección Animal, que designará a un responsable con capacidad de inspección, sanción y certificación de pagos.

El pliego incorpora también medidas adicionales para garantizar la transparencia del servicio: toda la documentación deberá presentarse en formato digital.

Un año polémico

La licitación llega tras un ejercicio convulso. Athisa, actual adjudicataria y única empresa que se presentó en 2024, ha sido objeto de constantes críticas por parte de colectivos animalistas y de la oposición. Entre las denuncias más repetidas a lo largo de su gestión figuran la falta de transparencia en las cifras de entradas, adopciones y fallecimientos, y el hacinamiento: aunque el CPA dispone de 22 cheniles, en algunos momentos se han contabilizado hasta 84 perros, además de gatos y caballos.

Los problemas se extendieron a la atención veterinaria. Tras rescindir el contrato con la clínica Dovet por motivos económicos, la asistencia quedó reducida a un servicio externo de urgencias. Asociaciones denunciaron casos como el de ‘Violeta’, una perra con una herida abierta que no recibió atención adecuada. También hubo quejas por deficiencias en el suministro de agua, la falta de material para recogidas y la escasa difusión de adopciones en redes sociales.

La controversia se ha mantenido hasta la actualidad. En marzo, colectivos volvieron a denunciar sobreocupación y falta de transparencia, y pocas semanas después un brote de parvovirosis obligó a cerrar temporalmente el centro, con la muerte de dos perros confirmada. Este mes, un vídeo en Tiktok superó las 30.000 visualizaciones mostrando a perros presuntamente sin agua ni comida. El ayuntamiento desmintió esas acusaciones y aseguró que el vídeo se grabó fuera del horario de apertura y que no mostraba la zona de comederos.