Método Barre: el nuevo deporte de moda entre las mujeres de Badajoz

El método Barre ha llegado a Badajoz y viene para quedarse. Se trata de una nueva disciplina deportiva, también conocida como 'barré', que ha conseguido en pocos meses ser tendencia en las grandes ciudades de España como Madrid o Barcelona, y ahora en la capital pacense, donde por el momento la única escuela de ballet que lo practica es la de María Montero de Espinosa, en la barriada de Huerta Rosales. Este centro ha sido el primero en incorporar esta actividad a sus clases y a día de hoy, son más de 200 mujeres las que lo practican.

Beatriz es una de ellas. Tiene 37 años y se apuntó a la escuela en el mes de julio, animada por lo que había visto en Madrid. Le llamó la atención la cantidad de seguidores que el barre ha reunido en poco tiempo y le hablaron de los grandes beneficios que está aportando a la salud femenina: desde la pérdida de peso hasta el fortalecimiento de los huesos. "Desde que empecé, me siento mejor física y mentalmente. Libero tensión y salgo renovada de cada clase", afirma.

Con ella comenzó otra amiga de 40 años, Laura, que reconoce que buscaba algo diferente, cansada de la monotonía del entrenador personal. El nuevo método le parecía divertido y motivador, por el tipo de música "cañera" que se escucha en las clases. "Me noto más fuerte, más definida y hasta con abdominales", asegura.

El barre mezcla movimientos inspirados en el ballet clásico con ejercicios de pilates, yoga y entrenamiento funcional, y suele practicarse apoyándose en una barra (como la de ballet), combinando, a través de coreografías, la fuerza, el equilibrio y la resistencia.

María Castillo, la directora de la escuela de danza, explica que el barre es un tipo de entrenamiento que fortalece y estiliza los músculos sin dar volumen, que mejora la postura y alivia el lumbago. Otros de sus beneficios son el aumento de la flexibilidad, y lo más valorado entre las personas mayores, que es de bajo impacto, por lo que cuida las articulaciones.

“El cambio en el cuerpo es brutal”, cuenta la directora de este centro, donde las clases se llenan a diario gracias al boca a boca. Al terminar, la sensación es unánime: "desestresa y da energía". Los especialistas recomiendan dos clases semanales para empezar a notar cambios, aunque lo ideal son tres o cuatro. "Se suda muchísimo, se pierde peso y se consigue estilizar la figura”, apunta la directora.

Una clase exigente pero apta para todas

No se necesita experiencia previa en ballet (el 90% de quienes lo practican nunca han pisado una barra), aunque se utiliza parte de su terminología. La música, sin embargo, es mucho más dinámica y actual que en la danza clásica.

Quienes lo conocen saben que se trata de un entrenamiento de alta intensidad, pero adaptado a todos los ritmos y edades: en la escuela se ven desde adolescentes de 14 años hasta mujeres mayores de 65. El perfil es variado: mujeres que llevan tiempo sin hacer deporte porque nada las motiva, y otras más activas que buscan mejorar la elasticidad o corregir el acortamiento muscular provocado por el gimnasio.

Las sesiones duran una hora y se desarrollan entre las 07.00 horas y las 22.00 horas, con reserva previa a través de una aplicación móvil. Existen bonos de 45 euros, 55 euros, 65 euros o 70 euros. Este último ofrece clases ilimitadas al mes y, para realizarlo, solo se requiere ropa deportiva. (Cada alumna puede elegir si realiza los ejercicios descalza o con calcetines).

Por ahora, barre sigue siendo un método poco conocido, pero la expectación crece: quienes lo prueban repiten.