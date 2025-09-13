Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz por las obras de mejora del firme

La próxima semana continúan las obras de reparación del firme de la autovía A-5 a la altura de Badajoz. Estos trabajos comenzaron en julio del año pasado.

Desde el lunes 15 al miércoles 17, se procede al corte total de la calzada sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 407,821 y 402,750, según informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El tráfico se desviará por un carril de la calzada contraria.

La salida del enlace 403 sentido BA-020 Badajoz/Campomaior estará cortada. Existe como alternativa el enlace 400 con un cambio de sentido.

La incorporación hacia A-5 Mérida/Madrid desde Badajoz en el enlace 407 (centro comercial El Faro) estará cortada al tráfico. Para alcanzar estos destinos se señalizará dos itinerarios alternativos. Por un lado, la avenida BA-20 destino N-523, desde donde se podrá acceder a la autovía en el enlace 400. Otra opción es por la A-5 en sentido Portugal y cambio de sentido por enlace 13.

Desde el lunes 15 al miércoles 17, la salida 407 desde la A-5 en sentido Mérida/Madrid con destinos Badajoz/Avda. de Elvas / IFEBA / Aduana / Centro Comercial El Faro estará cortada al tráfico. Para alcanzar estos destinos se señalizará como ruta alternativa el enlace 400 con un cambio de sentido.

El miércoles 17 se abre al tráfico la calzada en sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 407,821 y 405,600, incluido el enlace 407 yla incorporación a la A-5 en sentido Mérida/Madrid. Estará cortada al tráfico la salida desde la A-5 en sentido Mérida/Madrid con destinos Badajoz / Avda. de Elvas / IFEBA / Aduana / Centro Comercial El Faro.

Del miércoles 17 al viernes 19 se procede al corte total de la calzada sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 405,600 y 395,250. El tráfico se desviará por un carril de la calzada contraria.

Además, se cierran al tráfico los enlaces 403 y 400.

En el enlace 403, desde la A-5 salida con destinos BA-020 Badajoz/Campomaior, se propone como ruta alternativa la salida por el enlace 407. Desde este enlace, la incorporación Madrid/Mérida, se realizará por la BA-20, enlace 395 o la incorporación del enlace 407.

Asimismo, se cierra el enlace 400. Para los destinos N-523 Badajoz/Cáceres, se propone como alternativa la salida por el enlace 407 o realizar un cambio de sentido por enlace 395. Para la incorporación a la A-5, se propone como opción el enlace 395 en la carretera BA-20.

El viernes 19 se pone en servicio la salida del enlace 403 y desde el tramo 405,600 a 402,750.

Las afecciones al tráfico en el lado de la calzada sentido Mérida/Madrid durarán, previsiblemente, quince días.