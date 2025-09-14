Exposición colectiva
Ámbito Cultural de Badajoz muestra 'El ritmo de la ciudad'
Alex Serrano reúne a artistas locales para descubrir el arte que esconde Badajoz desde distintas perspectivas
La sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge desde este lunes, y hasta el próximo 30 de septiembre, la exposición colectiva ‘El ritmo de la ciudad’. Alex Serrano reúne a artistas locales de distintas disciplinas (fotografía, pintura y arte digital) para mostrar su particular visión de Badajoz.
A través de diferentes perspectivas e interpretaciones de elementos, lugares o personas de la ciudad, los autores buscan dar visibilidad al arte que esconde Badajoz. Este conjunto de artistas, unos más conocidos por el público y otros menos, tienen en común el talento.
En esta exposición participan con sus obras Tatán, Ángel Márquez, Lady Blue, La Dama de la Poesía, Adrián Rolo, Godoy Lavin, David Teex, Mery Hall, Cristina Carrión, Emilio Mellado, Desiré Delgado, Grioto, Jara, Elena González, Alex Waylan, Víctor Pérez, Islart, Chirla Godoy, Willy Anselmo, Samu Rodríguez, Marina Pajuelo Paredes, Blanca Hermoso y Gelisbeth.
La exposición se puede visitar de 10.00 a 22.00 horas.
