Curso 2025/2026
Las Escuelas Municipales de Música de Badajoz arrancan el 22 de septiembre con 520 plazas
Las clases se impartirán en los colegios Luis de Morales, Enrique Segura Covarsí, Juventud y Nuestra Señora de la Soledad
Las Escuelas Municipales de Música de Badajoz arrancan el curso el próximo 22 de septiembre con 520 plazas.
Todo está listo, según el Ayuntamiento de Badajoz, para que las clases de las diferentes espacialidades comiencen en las cuatro sedes en las que se desarrollan: los colegios Luis de Morales, Enrique Segura Covarsí, Juventud y Nuestra Señora de la Soledad.
Las Escuelas Municipales de Música, dependientes de la Concejalía de Cultura, acogen a alumnos de a partir de 4 años y sin límite de edad, que pueden formarse en diferentes espacialidades: música y movimiento, piano, guitarra, canto, violín, clarinete, flauta travesera, saxofón, trompeta y percusión.
Se trata, según recuerda el ayuntamiento, de una enseñanza artística que con una doble vertiente: por un lado, ofrecer formación de carácter 'amateur' y, por otro, orientar a aquellos alumnos que por su especial vocación y aptitudes puedan acceder a una enseñanza profesional en el conservatorio.
