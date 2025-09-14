Álvaro Sabio Bernalte (Badajoz, 1995): «La música experimental te enseña a apreciar el sonido»

Para que los lectores lo conozcan, ¿qué es la música experimental?

El término experimental es bastante amplio, por lo que lo voy a acotar en referencia a lo que yo hago, que es la electrónica. Digamos que utilizo aparatos electrónicos que generan sonido y algunos de ellos los construyo yo o bien los modifico. Entonces, la parte experimental es porque hay, por un lado, una creación de esos instrumentos, bien sea en el diseño o en la creación propia, y luego también en el desarrollo de lo que serían las piezas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues tiene que ver un poco con el uso de la improvisación y las melodías generativas.

¿Qué tipo de instrumentos musicales electrónicos son los que utiliza para hacer la música?

Ninguno. Esa es la mejor parte de la música experimental. No utiliza instrumentos, utilizo el sonido que sale de ellos. Mediante un sintetizador, modulo y creo piezas con esos sonidos que extraigo. También utilizo sonidos capto por ahí. No tiene por qué ser electrónico. Por poner un ejemplo, necesitaba una base para una pieza y ninguna me gustaba. Me di una vuelta por Badajoz y encontré ese sonido que mi mente buscaba. Lo encontré debajo del puente de la universidad. Utilicé las vibraciones que emitían los coches que pasaban por él.

¿Y cómo elabora las piezas? ¿Tiene algún patrón para los sonidos?

Mediante mezcla e improvisación. El sintetizador es parecido a un piano. Al igual que este tiene una serie de teclas que al tocarlas suenan unas diferentes de otras, el sintetizador tiene una serie de cables que al enchufar y desenchufar emiten su sonido correspondiente. Sin embargo, con ese aparto puedes controlar más cosa, como la reverberación. Es muy amplio, es como tener un programa de audio y grabación digital en físico.

¿De dónde le viene esta pasión por la música electrónica experimental?

Siempre me ha gustado la música. Comencé a tocar la guitarra y creamos un grupo musical con mis amigos del instituto. Y gracias a los pedales de la guitarra, me di cuenta de mi verdadera pasión. Me empecé a interesar por los sonidos, no tanto por la armonía de las notas musicales y entender la formación de acordes, si no por el timbre, por cómo modificar el propio sonido.

¿Cuándo dio el salto a los shows profesionales?

No tardé mucho. Cómo venía de dar conciertos, pues estaba bastante suelto. Empecé a ver vídeos y tutoriales, y cuando me vi listo, me fui a una residencia artística en Los Blancos (Galicia). Esa experiencia me sirvió para investigar y recopilar los formatos musicales con los que quería llevar a cabo mi proyecto, al que llamé ‘Oh Brava Sura’. Tiempo después, llevé a cabo mi primer show en Badajoz.

Álvaro Sabio Bernalte durante un show / La Crónica

¿Por qué ese nombre para el proyecto?

Pues es un calambur. Un juego de palabras. Surgió porque al principio utilizaba aparatos antiguos rescatados, por ejemplo un ‘Walkman’, que son considerados como basura tecnológica, y los modificaba para que sonara más lenta la cinta y poder controlarlo con la luz. Entonces usaba eso, tecnología obsoleta o que era basura. Una obra con basura tecnológica. Obra basura. ‘Oh Brava Asura’.

¿Qué se necesita para poder dedicarse a la música experimental? ¿Todo el mundo vale para ello?

Yo creo que sí. Lo que realmente se necesita es entender que la escucha no se reduce solo a la música, sino al sonido. Es decir, que los sonidos pueden tener una musicalidad en sí mismos. Cualquier ruido que oigas por la calle puede ser susceptible de ser una pieza válida para un tema de música experimental. Este género te enseña a apreciar el sonido en su totalidad.

¿Se puede bailar este tipo de música?

Está más orientada a la escucha, pero sí, se puede bailar. El sintetizador puede hacer piezas impresionantes. Muchos de mis shows han terminado con gente bailando y pidiendo que no acabara. La gente no está acostumbrada a estos sonidos y al principio les cuesta un poco, pero quedan impresionados.