Visita histórica de la patrona de Badajoz a la iglesia de San Agustín. Tras dos décadas, la Virgen de la Soledad ha vuelto esta noche a la iglesia de Santa María la Real (conocida popularmente como San Agustín), donde podrá ser venerada a lo largo de este lunes, día de su festividad.

Decenas de fieles han acompañado a la Soledad desde la catedral, donde se ha celebrado el novenario en su honor desde el pasado 7 de septiembre, hasta el templo de acogida. La novena de este domingo se ha dedicado a las cofradías y hermandades de la ciudad y ha sido oficiada por el nuevo capellán de la cofradía y párroco de Santa María la Real, Manuel Ruiz Durán.

El paso de la Virgen, portado a hombros por mujeres y precedido por un amplio cortejo con representantes de todas las cofradías pacenses, ha salido de la catedral pasadas las nueve de la noche mientras repicaban las campanas y ha sido recibido con aplausos.

La Soledad al inicio de la procesión en la plaza de España, este domingo. / JOTA GRANADO

La procesión ha discurrido por la plaza de España y las calles San Juan, Soto Mancera, Luis de Morales y Céspedes, hasta llegar a Santa María la Real, al filo de las 22.30 horas.

Altares efímeros

El templo anfitrión se ha engalanado para recibir a la patrona. Las tres hermandades con sede en San Agustín han montado altares efímeros con algunos de sus titulares en sus respectivas capillas. Hay dos del Resucitado, uno con el Cristo de la Caridad y otro con Cristo Resucitado, la Virgen de la Aurora y Santa María Magdalena. Otro del Santo Entierro, con el Cristo Yacente; y el de la Hermandad del Rocío, con sus estandartes.

La decisión de que la Virgen de la Soledad visitara San Agustín ha sido de la nueva junta de gobierno, que con este gesto -y otros que lo sucederán- quiere que la ciudadanía la sienta más cerca aún.

Este lunes, día grande de la Soledad, habrá misas en Santa María la Real a las 11.00 y las 20.00 horas (media hora antes de cada eucaristía se rezará el rosario). A la primera asistirán el alcalde, Ignacio Gragera, y el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, así como otras autoridades y miembros de la Policía Local de Badajoz, cuerpo del que es patrona.

La segunda estará presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.

Vuelta a su ermita

Una vez que finalice, la patrona volverá a su ermita, de nuevo en procesión. Pasará por las calles José Lanot, José Lanot y hará parada en la puerta falsa del Real Monasterio de Santa Ana, tras lo que continuará por la calle Duque San Germán hasta la plaza que lleva su nombre y donde está su templo.