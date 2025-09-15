Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteorología

Badajoz activa el aviso amarillo por calor este martes

Será a partir de las 13.00 y permanecerá vigente hasta las 20.00 horas

Zonas afectadas por el calor.

Zonas afectadas por el calor. / Raquel Corcho

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La comarca pacense de Vegas del Guadiana y la cacereña de Villuercas y Montánchez activarán este martes, 16 de septiembre, el aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar los 38 grados de máxima.

Ante esta previsión, el aviso amarillo se activará a las 13.00 horas de este martes, y permanecerá vigente hasta las 20.00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Europa Press.

