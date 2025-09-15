La cesión a la Junta de los 50 pisos de la Guardia Civil en Badajoz ya se está ultimando

No hay fecha aún, pero los conocidos como pisos de la Guardia Civil que aún quedan pendientes de rehabilitarse, en la barriada pacense de Suerte de Saavedra, están más cerca de pasar a manos de la Junta de Extremadura. Según fuentes de la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda los trámites con la empresa pública Giese, que se ocupa de la gestión, venta y subasta de inmuebles y terrenos del Ministerio del Interior, siguen avanzando para que la cesión de estos bloques «sea definitiva».

Se trata de 50 pisos del total de 90 repartidos en cinco bloques que eran propiedad del ministerio. Los primeros 40, tras años de conversaciones, se cedieron, rehabilitaron y ya están ocupados. Una veintena fueron entregados a Cáritas y la otra mitad son viviendas de alquiler social, que se adjudicaron de forma directa a familias vulnerables.

La cesión será por 99 años, a cambio de un canon anual de 10.000 euros. Los pisos que se van a ceder ahora también se van a rehabilitar, para lo que se ha previsto una inversión de 3,3 millones de euros. Una vez estén listos, se incorporarán al parque de viviendas sociales de la Junta y se sortearán entre los demandantes, según avanzó hace algunos meses el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín.

El proyecto de rehabilitación energética de estos bloques ya se redactó cuando se reformaron los primeros 40. Se hizo así para agilizar los plazos en el futuro, por lo que, si no se introducen cambios, la Junta podría licitar las obras una vez asuma su titularidad.

En la anterior actuación invirtió más de 2 millones de euros, financiados al 89% con fondos Next Generation. La intervención prevista será similar: se mejorará su eficiencia energética, con la renovación de aislamientos y carpinterías, lo que permitirá reducir hasta un 20% el consumo de energía. También se llevarán a cabo obras de accesibilidad.

Cambio completo

La reforma cambiará por completo la imagen exterior de estos bloques, que dejarán de lucir su característico ladrillo visto. En la remodelación de los primeros solo se mantuvo la distribución de las viviendas, el resto (suelos, baños, cocinas), se renovaron por completo.

La cesión de estos bloques construidos en 1984 en la calle Ventura Prósper con Eduardo Naranjo no ha sido un camino de rosas. Desde que se anunció la cesión de los primeros 40 pisos por parte del Ministerio del Interior, se firmó y se iniciaron las obras pasaron la friolera de 8 años, tiempo en el que la Asociación de Vecinos de Saavedra no paró de presionar para que hubiera avances.

Quedaban pendientes los otros 50, a cuya entrega nunca se puso plazo. Las negociaciones seguían, pero llegaron a un punto de bloqueo que se prolongó durante un año. Una vez retomadas, parece que han llegado a buen puerto.

Okupados

No obstante, no será este el único obstáculo que haya que superar para que los albañiles comiencen a trabajar en la rehabilitación de estos bloques. Desde 2017, hay ocho familias que okupan otros tantos pisos en uno de ellos, sobre cuyo futuro no se ha pronunciado aún la Administración en este tiempo.