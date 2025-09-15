Jonás Herrera, periodista de La Crónica de Badajoz, recibe un reconocimiento público de la Policía Local
A. M. R.
Por su profesionalidad y buen trabajo, el periodista de La Crónica de Badajoz Jonás Herrera ha recibido este lunes un reconocimiento a su colaboración con la Policía Local y con la ciudad.
Este reconocimiento se ha producido durante el acto de celebración de la festividad de la patrona de la Policía Local de Badajoz, la Virgen de la Soledad. Tradicionalmente, coincidiendo con este día, este cuerpo policial hace entrega de medallas y diplomas a quienes han destacado por su trabajo y por su colaboración, por decisión del alcalde, Ignacio Gragera.
Junto a Jonás Herrera, en el mismo apartado, han sido reconocidos los abogados Luis Vilela López y Raúl Montaño Hermosell, Rocío Gavira (Canal Extremadura), el veterinario Carlos Rosa Lemus, José Antonio Jiménez González (jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Badajoz) y la empresa de Sanidad Ambienta, Athisa, representada por Sara Durán Fonseca.
El acto ha tenido lugar en el teatro López de Ayala de Badajoz.
