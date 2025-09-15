Migas solidarias en Badajoz por el Día Internacional del Alzheimer

La Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias afines (Afaex) celebrará en Badajoz el próximo 23 de septiembre un desayuno solidario con el objetivo de recaudar fondos a favor de los pacientes que sufren esta enfermedad. Este tendrá lugar en el Hospital Centro Vivo, espacio cedido por la Diputación de Badajoz para la causa.

Durante el mismo y por un precio donativo de 3 euros, los asistentes podrán disfrutar de migas extremeñas, elaboradas por la empresa de catering 'Pedro Méndez', y bollería variada, junto a café y chocolate. Gracias a la donación de la Asociación de Celíacos de Extremadura, el desayuno también incluirá migas sin gluten, otorgando a este tipo de paciente la posibilidad de disfrutar de las elaboraciones.

Todo lo recaudado se destinará en beneficio de los usuarios de la asociación y de los centros de día y de mayores dependientes de Afaex, que cuentan con 87 usuarios en conjunto. La asociación ha habilitado el número de bizum 10507 para aquel que no pueda asistir a la actividad y quiera colaborar con una donación.

Día Internacional del Alzheimer

Este desayuno se incluye dentro del plan de actividades de Afaex por el Día Internacional del Alzheimer, que se celebra el domingo 21 de septiembre. A partir del lunes 22 y durante toda la semana, la asociación tiene varios actos e iniciativas organizados. El mismo lunes 22 se llevará a cabo un acto institucional en el ayuntamiento pacense que contará con una rueda de prensa y una lectura de manifiesto por parte de la directiva de Afaex, con el posterior despliegue de un lazo morado en el balcón del Palacio Municipal.

Junto al acto, tendrá lugar una marcha solidaria, organizada en colaboración con la residencia Domus Vi y el Instituto Municipal de Servicios Sociales, que finalizará en plaza de España a la hora de desplegar el lazo.

El día 23, junto al desayuno, y el miércoles 24, habrá actividades y juegos populares en los centros de día de la asociación en Valdepasillas y la Barriada de Llera.

Finalmente, el jueves 25 se llevará a cabo la actividad 'Recordando mi ciudad', que tuvo un gran éxito el pasado año, donde se pondrá a disposición de personas con Alzheimer un autobús urbano en el que recorrerán los lugares más emblemáticos de la ciudad con el objetivo de rememorar vivencias.