En los próximos meses se incorporarán 27 nuevos agentes
La Policía Local de Badajoz pedirá la Medalla de la Ciudad en 2026 por su 180 aniversario
Este lunes ha entregado sus galardones con motivo de su patrona, entre ellos al periodista de La Crónica de Badajoz Jonás Herrera, por su colaboración con el cuerpo y con la ciudad
El 16 de julio de 1846, una vez aprobados los presupuestos municipales, el entonces alcalde de Badajoz dispuso que se iniciase la selección de los cinco hombres que debían cubrir otras tantas vacantes de la guardia municipal. En 2026 se cumplen 180 años de esta decisión y la Policía Local quiere conmemorar este aniversario de manera especial. Lo ha anunciado este lunes el superintendente, Rubén Muñoz.
El próximo año, se rendirá homenaje a las generaciones de policías locales que durante casi dos siglos han desempeñado esta labor, mirando al futuro. Con motivo de esta efeméride, se creará en la jefatura un museo «dinámico» para conocer la evolución y trayectoria de la Policía Local y los medios con los que cuenta, actividades en la vía pública con niños, la presentación de un libro dedicado a la historia de este cuerpo, con testimonios y documentos, una exposición de medios en un lugar céntrico y un gran acto central para rendir homenaje a los policías «de todos los tiempos». Además, Muñoz manifestó que su jefatura impulsará la concesión de la Medalla de la Ciudad a esta policía, por su contribución «al bienestar y seguridad de Badajoz durante estos 180 años».
El superintendente realizó este anunció durante el acto de celebración, agradecimiento y reconocimiento organizado en el teatro López de Ayala con motivo de la patrona, la Virgen de la Soledad
Para Muñoz, el de hoy ha sido «un día especialmente emotivo», porque se resaltaba la labor de «un equipo humano excepcional.
Gragera se marca como desafío resolver el problema de inseguridad del entorno de la estación de autobuses
Durante el acto, en varios momentos se destacó la labor de los policías locales que, hace casi un año, viajaron a Valencia para ayudar a las víctimas de la Dana. También su actuación durante el apagón eléctrico y los incendios de este verano, que culminaron con la detención del autor, que se encuentra en prisión. El superintendente apuntó que no han sido los únicos desafíos en los últimos meses, pues en dos ocasiones dieron respuesta a la activación del plan municipal ante el riesgo de inundaciones.
Como ya es tradición, se entregaron las medallas y diplomas a agentes por sus actuaciones en el último año y a ciudadanos e instituciones que han destacado por su colaboración con este cuerpo. En este apartado, entre los galardonados estaba Jonás Herrera, periodista de La Crónica de Badajoz, a quien de esta manera se reconoce su profesionalidad y buen trabajo.
Fuera de servicio
Medallas al Mérito de la Policía Local recibieron Emilio López, por su intervención fuera de servicio cuando rescató a dos heridos en un accidente de tráfico. También a Emilio José Maqueda, por detener fuera de servicio a una persona por robo con violencia. Alberto Luis Rasero y Ángel María Haba por retener a un individuo armado que había atracado una farmacia. Juan José Cotilla, David Contador y Manolo González por otra detención de una persona que secuestró a dos repartidores en una furgoneta tras amenazarlos con un hacha. Y a Jerónimo Regalado, Isabel Menor y Pedro Espino por coger a un menor que portaba cocaína y se fugó en un patinete eléctrico. Todos ellos «son un ejemplo de dedicación al servicio».
Muchos otros fueron reconocidos. Entre ellos, de manera honorífica, Jerónimo Sánchez, por su labor al frente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
En su intervención, el alcalde, Ignacio Gragera, anunció que a los 12 nuevos agentes que se han incorporado este año, se sumarán otros 27 en los próximos meses cuando finalice el proceso de selección en marcha, para cubrir vacantes por jubilaciones y plazas de nueva creación.
Agradeció el alcalde la colaboración con otras fuerzas de seguridad, que también destacó el delegado del Gobierno, José Luis Quintana. Gragera aprovechó para «lanzar un desafío» a todos los que tienen competencias en seguridad en la ciudad. Se marca como objetivo avanzar en la mejora de la convivencia y la seguridad en el entorno de la estación de autobuses y del antiguo estadio José Pache, así como erradicar el narcotráfico y el menudeo. Era un día para hablar del futuro inmediato.
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- María Dueñas elige Badajoz para reencontrarse con sus lectores tras el verano
- Método Barre: el nuevo deporte de moda entre las mujeres de Badajoz
- Muere una mujer de 79 años al atragantarse con un pinchito en la feria de Guadiana (Badajoz)
- Aparatoso vuelco de un coche en una rotonda de Badajoz
- Las motos 'rugen' en Badajoz en memoria de Marcos
- ¿Por qué está en obras el edificio de La Giralda de Badajoz?
- Un fallo técnico obliga a repetir en Badajoz el juicio a un condenado por acoso inmobiliario a sus vecinos