La Policía Local de Badajoz pedirá la Medalla de la Ciudad en 2026 por su 180 aniversario

El 16 de julio de 1846, una vez aprobados los presupuestos municipales, el entonces alcalde de Badajoz dispuso que se iniciase la selección de los cinco hombres que debían cubrir otras tantas vacantes de la guardia municipal. En 2026 se cumplen 180 años de esta decisión y la Policía Local quiere conmemorar este aniversario de manera especial. Lo ha anunciado este lunes el superintendente, Rubén Muñoz.

El próximo año, se rendirá homenaje a las generaciones de policías locales que durante casi dos siglos han desempeñado esta labor, mirando al futuro. Con motivo de esta efeméride, se creará en la jefatura un museo «dinámico» para conocer la evolución y trayectoria de la Policía Local y los medios con los que cuenta, actividades en la vía pública con niños, la presentación de un libro dedicado a la historia de este cuerpo, con testimonios y documentos, una exposición de medios en un lugar céntrico y un gran acto central para rendir homenaje a los policías «de todos los tiempos». Además, Muñoz manifestó que su jefatura impulsará la concesión de la Medalla de la Ciudad a esta policía, por su contribución «al bienestar y seguridad de Badajoz durante estos 180 años».

El superintendente realizó este anunció durante el acto de celebración, agradecimiento y reconocimiento organizado en el teatro López de Ayala con motivo de la patrona, la Virgen de la Soledad

Para Muñoz, el de hoy ha sido «un día especialmente emotivo», porque se resaltaba la labor de «un equipo humano excepcional.

Gragera se marca como desafío resolver el problema de inseguridad del entorno de la estación de autobuses

Durante el acto, en varios momentos se destacó la labor de los policías locales que, hace casi un año, viajaron a Valencia para ayudar a las víctimas de la Dana. También su actuación durante el apagón eléctrico y los incendios de este verano, que culminaron con la detención del autor, que se encuentra en prisión. El superintendente apuntó que no han sido los únicos desafíos en los últimos meses, pues en dos ocasiones dieron respuesta a la activación del plan municipal ante el riesgo de inundaciones.

El redactor de La Crónica de Badajoz Jonás Herrera, junto a otros galardonados. / S. GARCÍA

Como ya es tradición, se entregaron las medallas y diplomas a agentes por sus actuaciones en el último año y a ciudadanos e instituciones que han destacado por su colaboración con este cuerpo. En este apartado, entre los galardonados estaba Jonás Herrera, periodista de La Crónica de Badajoz, a quien de esta manera se reconoce su profesionalidad y buen trabajo.

Fuera de servicio

Medallas al Mérito de la Policía Local recibieron Emilio López, por su intervención fuera de servicio cuando rescató a dos heridos en un accidente de tráfico. También a Emilio José Maqueda, por detener fuera de servicio a una persona por robo con violencia. Alberto Luis Rasero y Ángel María Haba por retener a un individuo armado que había atracado una farmacia. Juan José Cotilla, David Contador y Manolo González por otra detención de una persona que secuestró a dos repartidores en una furgoneta tras amenazarlos con un hacha. Y a Jerónimo Regalado, Isabel Menor y Pedro Espino por coger a un menor que portaba cocaína y se fugó en un patinete eléctrico. Todos ellos «son un ejemplo de dedicación al servicio».

Jerónimo Sánchez recoge su galardón. / S. GARCÍA

Muchos otros fueron reconocidos. Entre ellos, de manera honorífica, Jerónimo Sánchez, por su labor al frente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

En su intervención, el alcalde, Ignacio Gragera, anunció que a los 12 nuevos agentes que se han incorporado este año, se sumarán otros 27 en los próximos meses cuando finalice el proceso de selección en marcha, para cubrir vacantes por jubilaciones y plazas de nueva creación.

Agradeció el alcalde la colaboración con otras fuerzas de seguridad, que también destacó el delegado del Gobierno, José Luis Quintana. Gragera aprovechó para «lanzar un desafío» a todos los que tienen competencias en seguridad en la ciudad. Se marca como objetivo avanzar en la mejora de la convivencia y la seguridad en el entorno de la estación de autobuses y del antiguo estadio José Pache, así como erradicar el narcotráfico y el menudeo. Era un día para hablar del futuro inmediato.