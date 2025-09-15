Ramón Besonías enseña a manejar la IA

La sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge mañana una charla-taller sobre Inteligencia Artificial Creativa. El docente y diseñador, Ramón Besonías, ofrecerá un taller práctico y demostrativo en el que los asistentes crearán desde cero distintos contenidos con herramientas de Inteligencia Artificial generativa, mostrando paso a paso el proceso creativo. Se propondrá una breve consigna elaborativa al público, para que quien lo desee interactúe desde su dispositivo con herramientas de IAG (textual, visual o sonora).

Esta actividad está destinada para todo tipo de público interesado en descubrir las posibilidades creativas y prácticas de la Inteligencia Artificial, sin necesidad de conocimientos previos. El objetivo es que los asistentes vean en directo cómo funciona la IA generativa, comprendan cómo se le da forma a una idea a través del lenguaje y participen en dinámicas que les permitan experimentar de forma creativa y accesible.

El taller dará comienzo a las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.