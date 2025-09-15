Simuladores, realidad virtual y videojuegos: Así será Play Badajoz 2025

El festival de ocio y entretenimiento digital 'Play Badajoz' se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre en la Factoría Joven de la capital pacense con videojuegos, realidad virtual o simuladores de Fórmula 1 o de vuelo y más de 1.500 euros en premios en los distintos torneos a canjear en las tiendas de colaboradores del evento.

La primera edición tuvo lugar en el mes de julio del pasado año en el pabellón Juancho Pérez y la segunda será en la Factoría Joven como acto final del programa de ocio nocturno juvenil 'Vive la noche en Badajoz' de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz. Especialmente dirigido a jóvenes de 13 a 35 años pero también a las familias, en 'Play Badajoz' se podrá disfrutar de una zona de juego libre, torneos amateurs, drone zone, play & dance corner, mobile gaming area, asian dance o tech corner.

La concejala de Juventud Mariema Seck; la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín; y el director del evento, Borja Merino, han presentado esta nueva edición que también incluye un espacio para los juegos de mesa tradicionales en versión digital u otro dedicado a desarrolladores y testers de videojuegos.

El cambio de ubicación

Mariema Seck ha destacado en su intervención que se trata de la segunda edición de esta feria de ocio digital que el año pasado se desarrolló por primera vez, cuando fue un evento "novedoso" e "interesante" para los jóvenes que reunió en el Juancho Pérez a unos 1.800 asistentes. Una respuesta "positiva" tras la que le dan continuidad con un cambio de ubicación de la mano del Instituto de la Juventud.

Asimismo, ha detallado la inversión municipal del Ayuntamiento de Badajoz de 22.627 euros, una cifra que demuestra su compromiso con la juventud de la ciudad y a la hora de ofrecer alternativas de ocio de calidad, enmarcado en la programación de 'Vive la noche'.

Por su parte, Raquel Martín ha agradecido que cuenten con el Instituto de la Juventud de Extremadura y que hayan pensado en el mismo cuando fue un "éxito", porque se lo podrían "haber quedado" para la ciudad y decidieron apostar por la Factoría Joven, que están "mejorando continuamente", por lo que felicita todas las propuestas que lo nutran y, a su vez, a la capital pacense y a los jóvenes de la misma.

Un festival en el que participan como patrocinadores de dos maneras, tanto con el espacio de la Factoría Joven como con el apoyo a un nuevo torneo Brawl Stars guiado por el influencer Anikilo, al tiempo que ha abogado por que Badajoz siga siendo cuna de actividades de este tipo y sede de acciones novedosas para los jóvenes, y ha señalado la "continua" colaboración entre el ayuntamiento y la Junta en materia de juventud.

Finalmente, Borja Merino ha agradecido la apuesta por segunda vez al ayuntamiento y al público con las casi 2.000 personas que acogieron "estupendamente" este evento en su primera edición y que presenta una participación "sana" y "muy divertida", dentro de un circuito nacional en el que Badajoz se suma a otras ciudades con una feria de ocio y entretenimiento digital que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz y del Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura.

Un día para centros educativos

El viernes 26 se desarrollará un 'college day', una jornada en la que esperan más de 15 centros educativos, con contenidos orientados a la parte socioeducativa que aportan sectores como los videojuegos o la tecnología.

El principal objetivo de este evento y de este programa, ha resaltado, pasa por acercar a los jóvenes alternativas y sectores para poder abrirles una puerta a ese "universo" o "ecosistema" y que puedan disfrutar con lo que ya conocen a la vez que descubren nuevas experiencias, para lo cual cuenta con más de 10 zonas con los videojuegos como una de las más destacadas, a través de juego libre y la organización de diferentes torneos en diversas plataformas, entre los cuales destaca el Brawl Stars.

La zona tecnológica está más vinculada a la realidad virtual o a los simuladores de Fórmula 1 o de vuelo, por los que el público y los jóvenes tendrán la oportunidad de sobrevolar Badajoz y sus principales monumentos y enclaves, como también se contará con actividades de nuevas culturas como el K-Pop con torneos, exhibiciones y talleres; una zona de 'ramdom dance' para poder disfrutar de esta modalidad, u otra de tiendas y stand en la que se podrán encontrar artículos y novedades sobre el mundo manga o la impresión 3D.