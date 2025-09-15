Tercer día sin transporte en el colegio Los Ángeles de Badajoz: asisten solo 30 alumnos de los 85

El tercer día sin transporte escolar en la región ha dejado prácticamente sin alumnos al Colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz, donde este lunes, tan solo han asistido a las clases 30 niños de los 80 alumnos que están matriculados en este centro, ubicado en la carretera de Cáceres.

La situación se repite desde hace días y está provocando que numerosos alumnos falten a clase. Desde la Asociación de Madres y Padres (ampa) continúan reclamando una solución urgente para garantizar el derecho a la educación de sus hijos. "Esto es insostenible, hay familias que estando trabajando no pueden hacer cuatro viajes al día", argumenta Manuel Machado, presidente de la asociación y padre de una de las alumnas del centro.

Y es que el problema del transporte escolar es para todos, "pero para nosotros especialmente", ha defendido, puesto que en este alumnado hay niños con grandes problemas de movilidad, que necesitan vehículos adaptados que solo tienen sus padres. "¿Dejamos de trabajar para traerlos?, es una gran faena para nosotros".

Machado ha criticado además que una ruta, la de Valverde de Leganés, no ha funcionado tampoco esta mañana, lo que ha impedido que los niños pudieran asistir a clase. Las familias de este municipio aseguran que cada vez les resulta más difícil llevar a sus hijos al colegio ante la falta de transporte escolar y reclaman una solución inmediata para que los estudiantes no pierdan más días.