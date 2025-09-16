Adjudicado definitivamente el contrato para modificar el proyecto de la piscina de la margen derecha de Badajoz

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha adjudicado definitivamente en la mañana de este martes el contrato para la modificación del proyecto de la piscina de la margen derecha. Se trata de un paso más para esta infraestructura que lleva parada desde hace tres años.

Así lo ha comunicado el alcalde pacense, Ignacio Gragera, durante una visita con la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, a las instalaciones municipales de La Granadilla. "Ya ha pasado por junta de gobierno la adjudicación definitiva del contrato de modificación del proyecto para que en un plazo de, aproximadamente, de tres meses podamos tenerlo en marcha", ha expresado Gragera.

Para ejecutar este proceso se presentaron cinco empresas, una fue excluida por baja desproporcionada y finalmente ha sido elegida la propuesta de la UTE Piscina Vaercom-Pancorbo. Esta empresa realizará este trabajo por 108.894 euros (se sacó a licitación por 172.000). Una vez entregado el proyecto se pasará al "proceso de licitación de las obras".

Los plazos

La UTE Piscina Vaercom-Pancorbo cuenta con tres meses para realizar los cambios precisos del proyecto. Una vez que este paso esté dado se sacará a licitación la obra. "Nos manejamos en torno al año 2027", ha señalado Gragera. Además, ha recalcado que su compromiso fue que se trataría "que estuviera en el año 27 la piscina hecha y es lo que vamos a intentar". Así, ha asegurado que se va a intentar cumplir este plazo aunque reconoce las dificultades que van a tener a la hora de llegar a este tiempo por "la pequeña demora que ha habido en la adjudicación definitiva de la redacción del proyecto modificado". Esta pequeña demora se produjo porque hubo que modificar el pliego de condiciones tras un recurso del Colegio de Ingenieros de Caminos.

Aun así, ha puesto la mirada en que ya se cuenta con la financiación, "independientemente de que sea a finales del 2027 o unos meses después". Pero ha aseverado que "la piscina va adelante, se va a construir y se va a poner a disposición de todos los deportistas y usuarios". Después de licitar y adjudicar las obras, la empresa elegida tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.

Precisamente, la financiación de esa infraestructura deportiva llega por la inversión a dos bandas que hacen Ayuntamiento de Badajoz y Junta de Extremadura. El consistorio local aporta ocho millones de euros y el Gobierno Autonómico casi cuatro. “Quiero agradecerle a la consejera y a la presidenta que se haya mostrado no solo dispuesto ayudar, sino que lo hayan hecho en una cuantía que superaba con mucho la aportación inicial que la junta acordó tiempo atrás”, ha señalado el alcalde pacense en la mañana de este martes.

Otras inversiones deportivas

La finalización de la piscina de la margen derecha no es el único proyecto en el que se ha invertido en materia deportiva últimamente. Gragera ha recordado que en los últimos años se han construido los vestuarios en el campo de fútbol de Cerro de Reyes; se ha construido el campo Paco Herrera en Suerte de Saavedra; el ubicado junto al seminario metropolitano San Atón; el campo de fútbol siete de Pardaleras y se han mejorado varias infraestructuras en las pedanías.

A estas instalaciones se suman la renovación integral del campo de La Picuriña, que se va a "inaugurar prácticamente esta semana" y la sustitución del parqué de la cancha de La Granadilla, así como su sistema de megafonía y sus asientos. Todos ellos, encaminados para "intentar que la gente siga haciendo deportes y que lo hagan en las mejores condiciones posibles", ha afirmado el alcalde y ha agradecido que sea "de la mano de la Junta de Extremadura".