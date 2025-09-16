Amalia Toboso conquista el Nº1 en la lista indie de España

La cantante y compositora extremeña Amalia Toboso celebra un nuevo hito en su carrera: su último sencillo, IM-Perfecta, ha alcanzado el número 1 en la lista indie de España y se ha posicionado en el puesto número 10 en Italia, consolidando su proyección internacional. El tema, incluido en su álbum Vuelvo a Empezar, es un himno a la belleza de la imperfección y a la libertad de ser uno mismo. Su estreno oficial en vídeo tuvo lugar el 4 de julio de 2025, rindiendo homenaje al vínculo íntimo que une este trabajo con la ciudad de Nueva York, y fue precedido por una presentación en directo el 21 de junio de 2025 (Día Europeo de la Música) en el Treze Music Club de Badajoz, donde más de 300 personas vibraron con su interpretación. “Cada nota, cada gesto y cada emoción compartida con el público son el pulso de esta experiencia en vivo. IM-Perfecta es un recordatorio de que nuestras imperfecciones nos hacen únicos”, afirma Toboso. El videoclip, dirigido por Miguel V. Barrios, cuenta con la participación de las coristas Sara García, Beatriz Jiménez, Carla de Lima y Uve Maya, y las bailarinas María Seco y Celia Pajuelo, con coreografía de María Seco. La producción refuerza el mensaje de empoderamiento femenino y autenticidad que caracteriza la obra de la artista. Amalia Toboso, que ya ha actuado en escenarios internacionales como el Instituto Cervantes de Nueva York y ha recibido el Callas Tribute Prize, continúa consolidando su lugar en la escena indiepop española e internacional.