La cancha de La Granadilla (Badajoz) estará lista a principios de octubre

Las obras en la cancha del pabellón polideportivo de La Granadilla de Badajoz continúan a buen ritmo y ya se ha retirado por completo el suelo de la pista central. La renovación del parqué que compone este espacio es una de las intervenciones más esperadas en estas instalaciones deportivas, ya que después de 32 años usándose se sustituye. El Ayuntamiento de Badajoz está ejecutando esta y otras muchas mejoras en el recinto mediante una subvención nominativa de 400.000 euros concedida en 2024 por la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.

Los trabajos para eliminar el suelo existente comenzaron el 2 de septiembre y dos semanas después han conseguido finalizar esta labor inicial. "Desclavamos con barras de uña la tarima, amontonamos, sacamos todas las tablas al exterior y luego hemos quitado los tableros", ha especificado José Luis Herrero, encargado de la empresa SDI. Tras esto han retirado el material aislante y han limpiado el firme sobre el que trabajarán en los próximos días. El nuevo pavimento se comenzará a instalar esta misma semana, según ha indicado Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, durante una visita a las instalaciones en la mañana de este martes las obras. Esta la ha realizado junto a la consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, el director general de Deportes, Santi Amaro, y el concejal de Deportes, Juan Parejo.

Las mejoras

La intención es que no solo se quede en esta intervención, sino que se mejore el sistema de megafonía y se renueven todos los asientos del pabellón. Para ello, se instalarán dos mesas de sonido, una en la pista central y otra en las cabinas en la parte más alta del recinto y se mejorarán los altavoces que hasta la fecha han funcionado. En cuanto a los asientos del pabellón, se eliminarán los existentes de forja y se pondrán nuevos de plástico con diversos colores aunque la gama todavía no está elegida. Asimismo, colocarán canastas homologadas por la Federación Internacional de Baloncesto, lo que permitirá al recinto situarse a la altura de las mejores instalaciones deportivas del país.

Esta renovación llega 32 años después de que se inauguraran estas instalaciones. "Es una instalación señera de la ciudad, buque insignia del deporte en Badajoz, especialmente en el indoor. Se inauguraron el año 1992 y ahora se acomete un profundo proceso de renovación", ha comenzado diciendo el alcalde de Badajoz en la mañana de este martes.

La intención que tienen desde el consistorio es que este polideportivo "luzca de otra manera, más moderno y que se actualice", ha dicho Gragera. Por su parte, Bazaga ha señalado que con estas mejoras se trabaja para poner a las instalaciones de la ciudad "a la altura de las circunstancias" y ha reafirmado el compromiso del gobierno de María Guardiola con el deporte en la ciudad pacense: "El año pasado invertimos dos millones y medio y este año vamos a subir a los siete millones en infraestructuras".

Actualización del uso

Para actualizar este pabellón central del complejo han diseñado la nueva tarima para que sea multideportiva. Según han explicado, además del terreno de juego para el baloncesto, se podrá jugar a otras disciplinas como balonmano, voleibol y también será apta para competiciones de gimnasia rítmica.

Una vez terminado el trabajo de eliminación del parqué antiguo son muchos pasos que quedan por dar para ver lista esta pista: "Lo primero que haremos será poner un plástico de barrera de vapor para la humedad del suelo, después van los rastreles y por último la tarima que va anclada en esos rastreles", cuenta Herrero. Una vez instalado el nuevo firme, se procede a abrir las tapas en las que se instalan cada uno de los elementos deportivos como los postes para las redes de voleibol o los distintos aparatos de gimnasia artística. Lo último que harán será pintar las guías para cada uno de los deportes.

Las previsiones que maneja el ayuntamiento es que a principios de octubre terminen con la pista central. Una vez que esto ocurra pasarán a ejecutar el resto de intervenciones previstas. El primer edil ha destacado que se ha hecho de esta manera para que afecte lo mínimo posible la actividad deportiva. "Se realizará la megafonía y luego empezaremos con el proceso de cambio de la sillería, pero se hará de manera paulatina", ha explicado Gragera, que ha reconocido que "lo más urgente" es la pista para que los distintos clubes deportivos puedan volver a este recinto.

Cuando esté totalmente terminada la renovación pretenden que ocurra como les "pasó a aquellos que veníamos en el 1992 y que se queden impresionados con las instalaciones de la ciudad". Pese a llevar 32 años funcionando sin haber sido sustituido nunca el pavimento, no ha restado competitividad para albergar eventos deportivos de primer nivel. Una muestra de ello fue la celebración de la Supercopa Ibérica de baloncesto en septiembre de 2024 entre Real Madrid y Benfica. "No ha habido ningún tipo de inconveniente, se han celebrado campeonatos de España de todo tipo porque el parqué cumplía con todos los requisitos", ha aclarado Gragera.

Pese a ello, ha reconocido que se ha aprovechado "hasta el último segundo de vida útil" de esta cancha y espera que con la renovación de este recinto se ganen más oportunidades deportivas y así se atraigan nuevas competiciones a la ciudad.