El cementerio nuevo de Badajoz crecerá en 364 nichos y 288 columbarios

El Ayuntamiento de Badajoz licita la ampliación del cementerio de Nuestra Señora de la Soledad, conocido como cementerio nuevo. El consistorio ha publicado en el portal de contratación la licitación de la construcción de dos nuevos módulos para el camposanto pacense. Serán 364 nichos y 288 columbarios los que se sumarán a los ya existentes y contará con una inversión de 585.796,09 euros.

Según los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura la media de defunciones en Badajoz en los últimos cinco años supera las 1.220 defunciones al año. Concretamente, en 2023, último dato disponible, se registraron 1.179 muertes en la capital pacense. Esto hace que se genere la necesidad de hacer crecer el cementerio nuevo, lugar en el que se hacen la mayoría de los enterramientos de la ciudad. Así lo recoge el pliego de prescripciones técnicas publicado por el consistorio en el que justifican dicha inversión: "Dada la necesidad de ejecutar nuevos nichos en breve plazo, dada la ocupación que se está produciendo en los actualmente existentes es conveniente realizar dos bloques".

Bloques prefabricados

Concretamente serán los bloques número 64 y número 65 los que se construirán y ampliarán el número de nichos y de columbarios existentes. Como ha ocurrido en los últimos años, se ejecutarán empleando bloques prefabricados en hormigón para mejorar en cuanto a la calidad y a la durabilidad, explican en el pliego. Asimismo, destacan que el mantenimiento es "prácticamente nulo y su acabado mejora las terminaciones respecto de las construcciones funerarias clásicas".

La ubicación de estos dos módulos será al final de la avenida principal del cementerio. Exactamente, en la parte posterior de la capilla y creando una nueva manzana de enterramientos.

Plano del cementerio nuevo de Badajoz en el que se señala la ubicación de los dos nuevos bloques de nichos y columbarios. / La Crónica

Las zonas que se acondicionarán como jardines de mayor superficie serán los parterres de forma rectangular que se ubican entre los bloques de nicho y que ocupan una pequeña parte del espacio que separa cada una de las edificaciones funerarias. El ayuntamiento pacense opta por la pavimentación de la mayor parte de estas zonas que separan cada módulo y a la urbanización de las mismas que llegará a las calles perimetrales. Según se detalla en el pliego de condiciones de este proyecto, se plantarán cipreses, limoneros y rosales en las zonas verdes.

Además del ajardinamiento que se plantea en los mencionados parterres, se instalarán cuatro bancos de fundición, papeleras y fuentes sobre pequeño monolito de granito.