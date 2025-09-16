Comienzan los trabajos para mejorar y renovar una veintena de juegos infantiles en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz va a invertir 1,1 millones de euros en mejorar, renovar y crear nuevas áreas de juegos infantiles en más de una veintena de ubicaciones de la ciudad.

Estas actuaciones se han adjudicado por lotes y en algunos casos los trabajos de reparación ya se han realizado, como en el parque V Centenario de la barriada de San Fernando o en el conocido como parque 'del trenecito' en Pardaleras, donde se han sustituido las canastas y las redes de la pista deportiva.

Además, a partir de octubre, según han informado este martes fuentes municipales, se comenzarán a renovar los juegos de la plaza Hermano Daniel, en María Auxiliadora, la plaza de la Virgen de la Victoria -cuyos vecinos llevan años quejándose de su pésimo estado- o el de la barriada de Llera, entre otros.

Asimismo, se va a sustituir el suelo de parque infantil de la Urbanización Guadiana y se mejorarán los juegos instalados en la calle Almendro de San Roque y los de la plaza de la Molineta y la plaza Francisco Vera, ambas en Valdepasillas. También en esta barriada, se instalará una nueva zona inclusiva en el área de calistenia del parque José Pérez Jiménez, con varios aparatos para personas en silla de ruedas

En Huerta Rosales, además de instalar un nuevo juego en el parque de la calle Remigio Cordero, se remozará el ubicado en la calle Joaquín Pérez Campos. Este barrio no será el único que estrene área infantil, ya que también están previstas en Cerro Gordo -en la calle Lady Smith-, en el Cerro de Reyes -en la plaza de Suecia, detrás de la parroquia Jesús Obrero- y la Ronda Norte -en la calle Abogado de Oficio, junto a los juzgados).

El paquete de actuaciones también contempla la mejora de todos parques infantiles de los paseos de los arroyos Rivillas y Calamón y la creación de un circuito biosaludable en Tres Arroyos.