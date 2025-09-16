Concierto de VN con el tenor Víctor Sordo en el claustro de la catedral de Badajoz

El claustro de la catedral de Badajoz acoge este miércoles (20.00 horas) un concierto que la formación VN, dirigida por el tenor pacense Víctor Sordo. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Junto con Ester Domingo (violonchelo barroco) y Diego Fernández (clave), Víctor Sordo recorrerá algunos de los más intensos paisajes afectivos de la música vocal e instrumental barroca italiana. Bajo el título ‘Affetti. Afectos humanos y divinos en el Seicento’, interpretarán obras que exploran el amor humano o materno, el dolor divino o carnal, la dulzura, el llanto, el éxtasis y la esperanza.

El repertorio del concierto, que forma parte de la programación del XXX Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz, incluye obras de Girolamo Frescobaldi y Claudio Monteverdi, figura central en la transición del Renacimiento al Barroco y considerado el primer gran dramaturgo música, así como piezas de Francesco Paolo Supriani o Giovanni Felice Sances, compositor ítalo-austriaco que representa la fusión entre la retórica del madrigal y la intensidad devocional de la música sacra. Además, interpretarán composiciones de Luigi Rossi y Stefano Landi, este último representante de la vertiente más ligera y pastoral de este mundo afectivo.

VN fue fundada en 2019 por Víctor Sordo y Sonia Gancedo, ambos con gran experiencia en la música clásica. El grupo cuenta entre sus colaboradores habituales con algunos de los mejores músicos especializados del panorama español de la música antigua.

La formación ha participado en el Festival de Arte Sacro de Madrid, el Festival Antigua Xixón, el Festival de los Pirineos, el Festival internacional de las Navas, Festival Ibérico de Música de Badajoz, Festival Tres Culturas de Zaragoza o el Festival Sons de Temps de Terrasa, entre otros, y cuenta con cuatro grabaciones discográficas.

El Festival de Música Sacra y Antigua, organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el patrocinio de la diputación pacense, se desarrollará hasta el 26 de septiembre. Los siguientes conciertos son los de la Orquesta Barroca de Badajoz, dirigida por Rafael Rubérriz de Torres, en la iglesia de San Andrés el 21 de septiembre (20.00 horas) y el de Euskal Barrok Ensemble, creada y dirigida por el guitarrista bilbaíno Enrike Solinís, que clausurará la programación en el salón noble de la Diputación de Badajoz (20.00 horas).