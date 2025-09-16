Un encuentro el 20 de octubre en Badajoz busca impulsar el emprendimiento en biotecnología en Extremadura

Se trata de BIOStart-Ex, un evento organizado por la Junta de Extremadura, a través de Fundecyt-Pctex, y la Asociación de Biotecnólogos de Extremadura (bioTEx).

Esta iniciativa que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento y la innovación en el ámbito de la biotecnología en Extremadura, con la vocación de inspirar a los jóvenes, impulsar nuevas ideas y consolidar una comunidad biotecnológica "abierta" y "colaborativa" en la región.

Durante la jornada, que se celebrará en el salón de actos de Fundecyt-Pctex, en Badajoz, los participantes podrán recorrer un programa que combina divulgación científica accesible, tendencias internacionales en biotecnología y oportunidades locales para emprender.

El encuentro también explorará cómo la biotecnología puede hibridarse con otras disciplinas emergentes, desde la inteligencia artificial hasta el diseño y la nanotecnología.

Así, BIOStart-Ex busca fortalecer la conexión entre los principales actores del ecosistema biotecnológico, en concreto, universidades, centros de investigación, empresas, startups, entidades de apoyo y estudiantes.

Además, contará con espacios para networking informal y una visita práctica a las instalaciones de la Incubadora de Alta Tecnología en Bioeconomía y Economía Circular, en Mérida, acercando de esta forma a los participantes a la aplicación real de la biotecnología en Extremadura.

La inscripción, abierta y gratuita, se puede formalizar en la página web de Fundecyt-Pctex, espacio en el que se puede consultar toda la información del evento y el plantel de ponentes, informa en nota de prensa la Administración autonómica.

PROGRAMA

Tras la inscripción de los participantes, la inauguración institucional de la jornada de BIOStart-Ex abrirá el encuentro a las 09,00 horas, seguida de una conferencia de divulgación científica a cargo del catedrático de la Universidad de Sevilla Alfredo Corell, que introducirá al público en los fundamentos y avances más recientes de la biotecnología.

A continuación, se presentará una visión global de las tendencias internacionales en el sector y se explorarán las oportunidades y recursos que Extremadura ofrece a los emprendedores biotecnológicos.

La jornada continuará con una mesa redonda sobre bioemprendimiento, en la que se debatirán los retos y estrategias para trasladar la ciencia del laboratorio al mercado.

La segunda mesa de debate abordará la hibridación de la biotecnología con otras disciplinas, incluyendo áreas como derecho, diseño, nanotecnología e inteligencia artificial, mostrando cómo la biotecnología puede interactuar y enriquecerse con otros campos emergentes.

Finalmente, tras un espacio de comida y descanso, los participantes tendrán la oportunidad de realizar una visita práctica a iniciativas de bioeconomía y economía circular, conectando la teoría con la aplicación real en Extremadura.

BIOStart-Ex está cofinanciado por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y los Fondos del Programa Feder Extremadura 2021-2027.