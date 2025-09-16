Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un encuentro el 20 de octubre en Badajoz busca impulsar el emprendimiento en biotecnología en Extremadura

Un evento organizado por la Junta de Extremadura, a través de Fundecyt-Pctex, y la Asociación de Biotecnólogos de Extremadura (bioTEx).

Encuentro BIOstart-ex

Encuentro BIOstart-ex

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Se trata de BIOStart-Ex, un evento organizado por la Junta de Extremadura, a través de Fundecyt-Pctex, y la Asociación de Biotecnólogos de Extremadura (bioTEx).

Esta iniciativa que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento y la innovación en el ámbito de la biotecnología en Extremadura, con la vocación de inspirar a los jóvenes, impulsar nuevas ideas y consolidar una comunidad biotecnológica "abierta" y "colaborativa" en la región.

Durante la jornada, que se celebrará en el salón de actos de Fundecyt-Pctex, en Badajoz, los participantes podrán recorrer un programa que combina divulgación científica accesible, tendencias internacionales en biotecnología y oportunidades locales para emprender.

El encuentro también explorará cómo la biotecnología puede hibridarse con otras disciplinas emergentes, desde la inteligencia artificial hasta el diseño y la nanotecnología.

Así, BIOStart-Ex busca fortalecer la conexión entre los principales actores del ecosistema biotecnológico, en concreto, universidades, centros de investigación, empresas, startups, entidades de apoyo y estudiantes.

Además, contará con espacios para networking informal y una visita práctica a las instalaciones de la Incubadora de Alta Tecnología en Bioeconomía y Economía Circular, en Mérida, acercando de esta forma a los participantes a la aplicación real de la biotecnología en Extremadura.

La inscripción, abierta y gratuita, se puede formalizar en la página web de Fundecyt-Pctex, espacio en el que se puede consultar toda la información del evento y el plantel de ponentes, informa en nota de prensa la Administración autonómica.

PROGRAMA

Tras la inscripción de los participantes, la inauguración institucional de la jornada de BIOStart-Ex abrirá el encuentro a las 09,00 horas, seguida de una conferencia de divulgación científica a cargo del catedrático de la Universidad de Sevilla Alfredo Corell, que introducirá al público en los fundamentos y avances más recientes de la biotecnología.

A continuación, se presentará una visión global de las tendencias internacionales en el sector y se explorarán las oportunidades y recursos que Extremadura ofrece a los emprendedores biotecnológicos.

La jornada continuará con una mesa redonda sobre bioemprendimiento, en la que se debatirán los retos y estrategias para trasladar la ciencia del laboratorio al mercado.

La segunda mesa de debate abordará la hibridación de la biotecnología con otras disciplinas, incluyendo áreas como derecho, diseño, nanotecnología e inteligencia artificial, mostrando cómo la biotecnología puede interactuar y enriquecerse con otros campos emergentes.

Finalmente, tras un espacio de comida y descanso, los participantes tendrán la oportunidad de realizar una visita práctica a iniciativas de bioeconomía y economía circular, conectando la teoría con la aplicación real en Extremadura.

Noticias relacionadas y más

BIOStart-Ex está cofinanciado por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y los Fondos del Programa Feder Extremadura 2021-2027.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents