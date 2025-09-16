La Escuela de Artes y Oficios de Badajoz empezará el curso en su nueva sede en octubre, aunque no hay fecha

La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz comenzará en octubre el curso 2025/2026 en su nueva sede habilitada en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara. Lo confirma el ayuntamiento que, sin embargo, no aporta, de momento, una fecha concreta. Se han dado tantas a lo largo del curso pasado -que tuvo que suspenderse porque las instalaciones no estaban preparadas- que ya no se atreven a avanzar plazos sin tener la completa seguridad de que se van a poder cumplir.

En las instalaciones ya hay actividad. De hecho contestan al teléfono, donde a la pregunta de cuándo está previsto que comience el curso, la respuesta es que la desconocen y añaden que la dirección del centro informará a los alumnos a través de la página web.

Esta situación de incertidumbre está causando cierto malestar entre el alumnado, precisamente porque perdieron el curso pasado, tras sucesivas e incumplidas promesas, porque la sede en el palacio de Godoy quedó en desuso, sin que la nueva estuviese lista para que empezaran las clases.

"No se quieren pillar los dedos"

Francisco Carrallo es presidente de la asociación de alumnos de este centro (muchos tienen la matrícula desde mayo de 2024) y lamenta que no haya «comunicación directa» en la web ni en las redes de la escuela. Entiende que «no se quieren pillar los dedos, porque se los han pillado muchas veces», cuando han anunciado la puesta en funcionamiento de las instalaciones, que finalmente no se ha producido.

Confirma que la escuela está equipada, pues algunos alumnos han estado colaborando en el traslado. Podrían empezar las clases, pendientes de algún contrato de suministros. «A nosotros se nos asegura que en octubre empezarían, vamos a darles ese voto de confianza, no vamos a ponerlo en duda, aunque ya les hemos dado un año». Las clases deberían comenzar el 1 de octubre. Quedan apenas dos semanas para que llegue esa fecha y no existe confirmación.

«Es lo que nos intranquiliza, que en las redes y en la página de la escuela no hay información y los alumnos se mosquean, nos intranquiliza por los precedentes». Insisten en que lo que falla es que no existe información en los canales oficiales de la escuela, posiblemente para no comprometerse y evitar que los alumnos protesten. Para Carrallo, sería la manera de «calmar los ánimos», pues «ha llegado septiembre y no hay información, falta transparencia de la escuela».