La Feria de la Loza de Elvas comienza este viernes

La Feria de San Mateo de Elvas, conocida popularmente como 'Feria de la Loza', comienza este viernes 19 de septiembre. Hasta el día 28 del mismo mes, el Parque da Piedade acogerá las actividades, atracciones, conciertos y los numerosos puestos de venta que cada año reciben la visita de decenas de miles de personas. La inauguración tendrá lugar a las 19.00 horas (hora portuguesa).

Como en ediciones anteriores, habrá varios espacios dedicados al ocio: una zona gastronómica en la que no faltarán el típico chorizo frito o los churros rellenos, así como platos portugueses como farturas o bifanas; 'cacharritos' para los más pequeños; un espacio reservado para los espectáculos y conciertos; y la zona de ventas y exposiciones, donde se encuentra el mayor aliciente para los miles de vecinos de Badajoz que cruzan la frontera durante las fiestas, el tradicional mercado de venta de loza y piezas de cerámica.

Esta festividad, celebrada en honor del Senhor Jesus da Piedade, también incluye ceremonias religiosas. Entre ellas destacan la romería de São Mateus, una de las más importantes de todo Portugal, y la procesión de los Pendões, presidida el día 20 por el arzobispo de Évora, Francisco Senra Coelho, consagrada como una de las mayores manifestaciones religiosas del país, alcanzando habitualmente de dos a tres kilómetros de longitud.

La fusión de tradición y modernidad convierte a la Feria de San Mateo en un punto de encuentro familiar, así como de visitantes de todas las edades, que atrae a miles de personas de los municipios circundantes y de la vecina Extremadura.

Artistas confirmados

La programación de los espectáculos de animación de esta edición contará con dos escenarios: 'Palco São Mateus' y 'Palco da Feira'. El primero de ellos contará con las actuaciones de grandes nombres de la música:

19 de septiembre: Sara Correia y el grupo Bombazine

20 de septiembre: Para Sempre Marco y Moura Encantada Folk

21 de septiembre: Espectáculo infantil Super Wings y Bluey

24 de septiembre: Quim Barreiros y tributo a Julio Iglesias con Jorge Gois

25 de septiembre: Abraham Mateo y A Portuguesa – Proyecto Musical Fado

26 de septiembre: Slow J y SOVERSION

27 de septiembre: D.A.M.A, Rumo ao Sul (rumbas y flamenco) y Los Romeros

En el segundo escenario de la feria se podrá ver a:

19 de septiembre: Grupo Voz Amiga

20 de septiembre: Cantadores da Planície

21 de septiembre: Baile con Duo Musical C&R

22 de septiembre: Noche de fados

23 de septiembre: Baile con Renovação 2000

24 de septiembre: Baile con Henrique Belacorça

25 de septiembre: Brigada 14 de Janeiro

26 de septiembre: Xumbo Torto

27 de septiembre: Roncas d'Elvas

28 de septiembre: Baile con Jorge Gomes

Cartel de los conciertos del escenario principal de la Feria de San Mateo de Elvas 2025 / La Crónica

También contará con dos bandas musicales que recorrerán el recinto: Bandalheira Street y Charanga Zuluband.