El juicio a los padres acusados de maltratar a su bebé en Badajoz se suspende

El juicio a los padres acusados de maltratar a su bebé en Badajoz, que estaba previsto este martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz, se ha tenido que suspender por la incomparecencia de uno de los testigos, en concreto, un pediatra que atendió al menor en el hospital.

Los abogados de la defensa, Alfredo y María Pereira, han solicitado al juez que la vista se aplazase al considerar que se trata de un testimonio «fundamental» para la causa. El magistrado ha accedido a su solicitud y la nueva fecha del juicio es el 30 de enero.

Pereira ha lamentado la suspensión que, según ha dicho, «retrasa la salida» a la angustiosa situación que viven sus representados, a los que se les retiró la custodia de su hijo en septiembre de 2023, cuando el bebé tenía 3 meses, y desde entonces permanece bajo la tutela de la Junta. El niño se encuentra con una familia de acogida y sus progenitores solo pueden verlo una vez al mes en un punto de encuentro.

La defensa se ha mostrado convencida de que los padres, para los que la fiscalía pide 11 años de prisión, podrán demostrar su «inocencia» en el juicio y recuperar a su hijo.

la fiscalía imputa a los progenitores un delito de lesiones, con la agravante de parentesco, por el que pide que sean condenados a 5 años de prisión; tres delitos de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica, por el que solicita 1 año de cárcel por cada uno; y un delito de violencia habitual en el ámbito familiar, por el que reclama 3 años de prisión.

Además, plantea que se les prive de la patria potestad del menor, que se les prohíba acercarse a menos de 300 metros de él durante 5 años por el primer y segundo delito y durante dos por el tercero, y lo indemnicen con 17.000 euros por las lesiones ocasionadas.

Por su parte, los acusados han mantenido desde el principio su inocencia y aseguran que llevan años viviendo "un infierno".

Su defensa niega las acusaciones y asegura que no hay pruebas que acrediten que sus representados maltrataran a su bebé, por lo que piden su absolución y que se le devuelva la patria potestad.

Asimismo, sostienen que existen informen médicos «contradictorios» y que el menor fue visto por distintos facultativos desde su nacimiento y hasta el mismo día que ingresó por segunda vez en el hospital sin que apreciaran ni alertaran de cualquier signo de violencia.