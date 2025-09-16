El nuevo Primor de El Faro ya tiene fecha de apertura

El centro comercial El Faro de Badajoz empieza la semana con novedades. La cadena de perfumería y cosmética Primor abrirá mañana su nuevo local en el complejo, un estreno muy esperado por los clientes.

Se trata del segundo establecimiento de la marca. Ahora se reubicará e implementará el nuevo concepto de la empresa, según han confirmado a este diario desde El Faro.

No será la única novedad de estos días. El miércoles 18 de septiembre está prevista la reapertura de Stradivarius, que llevaba cerrada desde principios de julio por obras. La tienda de Inditex, única en toda la ciudad tras el cierre de Menacho en 2023, reabre ampliada y reformada después de varios meses en los que sus seguidores han tenido que esperar.

En los próximos días se sumará también Scalpers, que estrenará una nueva ubicación en el centro. Desde El Faro prefieren no dar una fecha exacta hasta confirmarla, para evitar posibles imprevistos de última hora.

Estas reaperturas se producen justo después de la llegada de la cadena danesa Normal, que abrió el pasado 28 de agosto su primer local en Extremadura con gran acogida.