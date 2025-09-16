El PSOE de Badajoz denuncia que solo una empresa mantiene interés en la Plataforma Logística y acusa a la Junta de inflar las ventas

El PSOE de Badajoz ha exigido a la Junta de Extremadura que abandone “la propaganda y las mentiras” sobre la Plataforma Logística del Suroeste Europeo y ha recalcado que, un año después de la finalización de las naves, “no se ha vendido ni una sola”. La portavoz socialista, Silvia González, ha subrayado que “el propio consejero de Transformación Digital ha terminado reconociendo lo que durante meses intentaron tapar”.

“Llevamos un año diciendo la verdad: no se ha vendido ninguna nave. Primero intentaron desmentirnos en prensa, luego marearon con adjudicaciones y trámites, pero ahora el propio consejero ha reconocido que no existe ni una sola compraventa formalizada”, ha señalado González.

En una respuesta parlamentaria al diputado socialista Luis Tirado, señalan los socialistas, la Consejería admite que de los seis demandantes iniciales solo uno sigue interesado y con una nave adjudicada, pero sin escritura de compraventa; otra persona renunció a su solicitud y cuatro más desistieron sin explicación. “Lo único que ha habido son reservas, renuncias y trámites sin culminar. Al final, todo se ha reducido a titulares vacíos”, ha insistido la portavoz.

Los socialistas recuerdan que ya en junio advirtieron que las afirmaciones de la Junta sobre la supuesta venta de tres naves eran falsas. “El tiempo nos ha dado la razón: no hay ninguna operación cerrada”, recalcan.

El PSOE alerta además de "la involución" que vive la Plataforma Logística desde que el PP gobierna en la Junta de la mano de Vox. “Más allá de las declaraciones superfluas, los avances son mínimos y el ritmo desesperadamente lento, lo que está hipotecando el futuro de un proyecto estratégico para Badajoz y para Extremadura entera”, ha señalado González.

Trece naves

En este sentido, recuerdan que las 13 naves fueron proyectadas, financiadas y construidas por el anterior Gobierno socialista, y que desde la llegada del PP “no se ha impulsado ni un solo proyecto nuevo”. “El PP ha convertido la Plataforma en un escaparate vacío: ni vende las naves, ni impulsa nuevas fases, ni atrae empresas. Solo saben salir en la foto, el papel cuché que tanto les gusta, mientras la Plataforma pierde fuelle y Badajoz oportunidades”, ha añadido la portavoz.

Para el Grupo Municipal Socialista, el engaño ha sido deliberado: “Decir que una nave está adjudicada no es decir que está vendida. Decir que dos están en trámite tampoco es decir que están vendidas. Han jugado con las palabras para tapar su fracaso, y el tiempo nos ha dado la razón: no hay ninguna operación cerrada, ninguna”.

La conclusión, apuntan los socialistas, es clara: “No más mentiras. Extremadura no se merece un Gobierno que manipule titulares para esconder su incapacidad. Lo que hace falta es gestión, proyectos, inversión y compromiso con la Plataforma Logística, no un PP que se cruza de brazos y un alcalde que se limita a posar para la foto sin más resultados”.