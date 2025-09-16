Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo

Un agente de la Guardia Civil de Badajoz ha sido restituido en su puesto por mandato judicial después de que fuese suspendido de empleo y sueldo durante seis meses, pese a no haber condena firme.

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha explicado que un auto judicial ha decretado de esta forma el sobreseimiento de la causa, lo que demuestra "la inocencia del agente" y pone de manifiesto "los fallos del actual régimen disciplinario del cuerpo".

El agente fue detenido el pasado enero por Asuntos Internos como presunto autor de un delito de revelación de secretos, por supuestamente hacer un uso indebido de las bases de datos policiales con el objetivo de facilitar información a una persona investigada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Badajoz.

"A pesar de que las acusaciones no habían sido confirmadas por un proceso judicial, la Guardia Civil aplicó de inmediato su régimen disciplinario: en un primer momento, se le impuso un cese de funciones de cuatro días, pero después se convirtió en una suspensión de empleo y sueldo de seis meses", según la asociación.

Grave perjuicio económico y personal

Jucil sufragó durante todo este tiempo "el salario que la Benemérita dejó de pagar al agente, lo que ayudó a paliar el grave perjuicio económico y personal para él y su familia".

La defensa jurídica del guardia civil "logró acreditar su inocencia y desmontar todas las acusaciones en su contra".

Según la asociación, gracias a la justicia "se ha conseguido restituir el honor y los derechos profesionales del agente", ha destacado Jucil, que ha subrayado que "este episodio refleja la necesidad urgente de revisar y actualizar el marco disciplinario de la Guardia Civil, garantizando el respeto a la presunción de inocencia para evitar que se repitan situaciones de indefensión semejantes".

"No es admisible que un agente quede privado de su empleo y de su sustento familiar durante meses sin que exista una sentencia judicial condenatoria -ha subrayado; es una vulneración de derechos básicos y una muestra del desfasado régimen disciplinario vigente".