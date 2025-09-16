El Supremo confirma la condena de 14 años de prisión por la agresión sexual a un joven con discapacidad en Gévora

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 14 años de prisión que la Audiencia Provincial de Badajoz impuso a un vecino de la pedanía de Gévora por agredir sexualmente a un joven con una discapacidad psíquica reconocida del 66%.

De esta forma, desestima el recurso de apelación presentado por el condenado -que ya había sido desestimado previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)- y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial, que lo consideró autor de un delito de agresión sexual con agravante de víctima vulnerable.

Los hechos ocurrieron el 27 de agosto de 2022, durante las fiestas de la pedanía, y el juicio se celebró en noviembre de 2024. En su fallo, el tribunal de primera instancia dio por probado que el condenado, mediante amenazas, obligó esa madrugada a la víctima a ir hasta donde tenía aparcada su furgoneta y lo llevó a un lugar alejado. Una vez allí, con el "con el mismo tono amenazante", le ordenó que se bajara los pantalones y le introdujo un palo por el ano. Después lo llevó de vuelta a su casa y lo conminó a que no contara nada a nadie.

El joven no relató lo sucedido a su familia, pero al día siguiente comenzó a sangrar de forma abundante y se mareó, por lo que fue trasladado al hospital. La sentencia recoge que el joven presentaba heridas "compatibles con una agresión sexual por introducción de un objeto punzante en el ano", que, además de lesiones físicas, le habían causado alteraciones de carácter afectivo, por lo que precisó de tratamiento médico con ingreso hospitalario.

Testimonio "creíble y convincente"

En su fallo, el tribunal exponía que la declaración de la víctima, representada por el abogado José Duarte, fue "creíble y convincente" y que su comportamiento tras los hechos había sido "coherente" con el episodio traumático que había sufrido.

Además de la pena de prisión, la Audiencia le impuso la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente y comunicarse con ella durante un periodo de siete años, así como la medida de libertad vigilada por el mismo tiempo, una vez cumplida salga de la cárcel. También tendrá que indemnizar al joven con 30.000 euros.

La fiscalía y la acusación particular solicitaban que fuera condenado a 15 años de cárcel, mientras que la defensa pedía su absolución al entender que no había pruebas. El condenado aseguró en el juicio que no conocía ni de vista a la víctima ni a su familia, pero el tribunal no lo creyó.