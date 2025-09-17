Se entregarán seis galardones en cinco categorías
Badajoz acoge la I Gala Musical 'Premios Cristóbal Oudrid'
La Asociación de Amigos de la Banda Municipal de Música de Badajoz ha desarrollado esta iniciativa para conmemorar sus 10 años de historia y el bicentenario del músico pacense
La Asociación de Amigos de la Banda Municipal de Música de Badajoz celebrará el próximo 1 de octubre en el teatro López de Ayala la I Gala Musical 'Premios Cristóbal Oudrid', con el objetivo de reconocer la trayectoria y labor en el mundo de la música de personas relacionadas con el sector. Se trata de una iniciativa desarrollada por los miembros de la asociación para conmemorar los 10 años de historia de esta.
En esta primera edición se entregarán seis galardones en cinco categorías. Javier González Lena, fiel seguidor de la música pacense, recibirá el 'Premio a la Visibilidad, Reconocimiento, e Impulso de Nuestra Música en todas sus expresiones'. Emilio González Barroso, presentador oficial de la Banda Municipal, recibirá el 'Premio a la 'Divulgación Musical'.
Por su parte, la directora de orquesta Mercedes Padilla Valencia será galardonada con el 'Premio a la Trayectoria Musical' y la Banda Municipal de Música de Badajoz recibirá el 'Premio Cristóbal Oudrid al Colectivo relacionado con la Música Extremeña'. Además, se hará entrega de dos 'Premios de honor a la Trayectoria de una Persona, Colectivo o Institución relacionado con la Cultura' a Pedro Montero Montero y a Antonio Regalado Guareño, ambos fundadores de la asociación organizadora.
La gala, que comienza a las 19.30 horas, contará con la actuación de artistas invitados, los 'Violincheli Brothers', que ofrecerán un concierto previo y posterior a la entrega de premios junto a la banda municipal, que incluirá un gran repertorio de composiciones clásicas y contemporáneas.
"Con estos premios no solo queremos conmemorar nuestro décimo aniversario, también hacer un homenaje a uno de los nuestros, nuestro querido referente Cristóbal Oudrid, en el año de su bicentenario", señala Pilar Montero, directiva de la la Asociación de Amigos de la Banda Municipal de Música de Badajoz.
Acto de presentación
El día anterior, 30 de septiembre, a las 19.30 horas, se llevará a cabo la presentación oficial de estos premios en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, donde el público podrá conocer de primera mano e interactuar con los premiados.
La entrada para la gala de premios es libre y gratuita hasta completar aforo, aunque deben solicitarse a través de la taquilla o la página web del teatro y recogerse con anterioridad.
¿Quiénes son los 'Violincheli Brothers'?
Los hermanos valencianos Pablo y Alejandro Turlo, de 20 y 18 años, forman los 'Violincheli Brothers'.
Ganadores de prestigiosos concursos de violín y violonchelo, estos jóvenes músicos destacan por su versatilidad, manteniendo siempre la precisión y el alto nivel de su formación clásica.
Estrenaron su primer espectáculo en el Palau de la Música de Valencia en 2019. En 2021, sorprendieron con su participación en el popular programa Got Talent, en el cual fueron finalistas de esa edición.
Han llevado sus actuaciones por toda España, incluyendo ciudades como Valencia, Castellón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valladolid, Toledo, Huelva, y también en escenarios como el Teatro Romano de Sagunto, el Festival de Panticosa, el Festival Polisonic de Gandía, el Festival Museg de Segovia, y el Festival de Otoño Soriano.
En enero de 2023, estrenaron su segundo espectáculo, New Emo-tions, nuevamente en el Palau de la Música de Valencia.
Ese mismo año debutaron internacionalmente con el Tour Uruguay 2023. En septiembre presentaron y grabaron su estreno sinfónico en el Teatro Monumental de Madrid, junto al maestro Cristóbal Soler.
Tras ello, su carrera ha ido 'in-crescendo'.
