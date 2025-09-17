El Badajoz ACV tropieza en su arranque liguero

El Badajoz GV Energía ACV no pudo arrancar con victoria su andadura en Tercera Nacional. En su estreno liguero, disputado en casa frente al Castañar de Ibor, el conjunto de Juli Cruz cayó por 3-4 en un partido que dominó por momentos, pero que terminó escapándose en los últimos compases.

El encuentro comenzó de cara para los pacenses, que se adelantaron en el minuto 6 con un gol de Kiki tras una buena definición al palo corto. La superioridad en el juego parecía consolidar la ventaja, pero un error defensivo permitió a Víctor Curiel empatar para los visitantes. Antes del descanso, Borja Bermúdez aprovechó una salida en falso del meta rival para devolver la ventaja al GV Energía.

La segunda mitad, sin embargo, cambió por completo el guion. La relajación inicial del equipo local facilitó el empate del Castañar en el minuto 28. Ventura, con un potente disparo desde fuera del área, volvió a poner en ventaja a los pacenses, aunque un nuevo fallo atrás propició el tercer gol visitante.

Con el marcador igualado, el tramo final se convirtió en una batalla abierta. El GV Energía tuvo opciones para decantar el resultado, pero la falta de acierto fue castigada a un minuto del final, cuando el cuadro cacereño culminó la remontada con el 3-4 definitivo.

De esta manera, el conjunto pacense comienza la temporada con una derrota que obliga a reaccionar cuanto antes. La próxima semana se desplazarán para medirse al Cáceres Universidad, en busca de los primeros puntos del curso.