El colegio Los Ángeles de Badajoz continúa sin autobús pese al acuerdo en el transporte escolar

La Junta de Extremadura y las cinco empresas de transporte escolar que operan en la región llegaron ayer a un acuerdo para garantizar la prestación del servicio hasta el final del curso. Ese pacto debía devolver la normalidad a las rutas afectadas, pero en la práctica no ha sido así: este mismo miércoles en la ciudad de Badajoz todavía ha habido recorridos que no se han cubierto, lo que ha impedido, una vez más, que algunos alumnos pudieran llegar a clase.

De este modo, el Centro de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz cumple hoy cinco días sin servicio. Aunque el conflicto se ha dado por concluido y la mayoría de las rutas escolares han retomado la normalidad, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, advirtió ayer que podrían existir excepciones, y este centro ha sido una de ellas.

"Parece ser que las rutas se reanudan mañana. Hemos recibido esta noticia con gran alegría pues sabemos de la necesidad de nuestro alumnado y el sacrificio que las familias estáis haciendo". Así comienza el comunicado que la dirección del centro enviaba ayer a las familias y docentes, tras haber recibido una notificación de Rayuela por parte de la Consejería de Educación.

En el mensaje se detallaba que tan solo dos rutas se reanudarían hoy con total seguridad: las rutas: BA-427 (Puebla de Obando - Villar del Rey - CEE Los Ángeles) y BA-306 (que inicia en Cerro Gordo). Del resto no había conocimiento, y el texto finalizaba reconociendo el "sacrificio y paciencia que han tenido con respecto a esta situación anómala".

Los padres, que esperan una solución definitiva, recuerdan que hasta 55 alumnos se han visto privados de asistencia en días pasados. Hoy, pese al acuerdo anunciado, el autobús no ha aparecido y los menores con discapacidad han tenido que desplazarse en coches particulares hasta este colegio, situado a 7 kilómetros de la capital pacense.

Mañana esperan que por fin se cumpla lo pactado. "Confiamos en que mañana jueves sí se restablezca el servicio", indica Manuel Machado, el presidente de la Asociación de Madres y Padres (ampa) del colegio, y padre de una de las alumnas del centro.