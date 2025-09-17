Comienzan los trabajos previos para rehabilitar el puente de Cantillana en Badajoz

Movimientos en el histórico puente de Cantillana sobre el río Gévora. No es que se vaya a caer. Todo lo contrario. Es lo que se quiere evitar. Han comenzado los trabajos previos para la rehabilitación de esta construcción declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Actualmente, el proyecto para su recuperación se encuentra en fase de redacción, tras haber encargado la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a la empresa pública Ineco su elaboración. Para ello, es necesario llevar a cabo una serie de trabajos previos como mediciones, sondeos, estudios geotécnicos y ensayos, que se están realizando en estos momentos.

El puente de Cantillana se derribó parcialmente debido a la borrasca Efraín a mediados de diciembre de 2022. Se vinieron abajo los dos ojos completos más próximos a la orilla izquierda y la rampa que servía en su origen para el ganado.

Trabadores, ayer, en el puente sobre el río Gévora. / S. GARCÍA

En abril de 2025 la Confederación dio el primer paso para su recuperación, al encargar la redacción del proyecto de rehabilitación, cuyo presupuesto ronda los 300.000 euros. Una vez confeccionado, la Confederación tendrá que licitar la obra, con lo cual, pueden pasar muchos meses hasta que comiencen los trabajos de rehabilitación de este monumento del siglo XVI, cuya titularidad no acaba de resolverse.

El derribo parcial del puente de Cantillana se produjo seis meses después de que la Junta de Extremadura lo declarase BIC. Ninguna administración ha asumido su titularidad, aunque tanto el Gobierno como la Junta defienden que es del ayuntamiento, que está dispuesto a recepcionarlo una vez que se rehabilite, no antes.

Trabajos geotécnicos. / S. GARCÍA

Desde la Asociación Amigos de Badajoz, que impulsó la declaración del puente como BIC y lleva años luchando por su recuperación, su presidente, Manuel Cienfuegos, mostró ayer su alegría por que por fin se estén dando pasos para elaborar el proyecto. «De momento sabemos que el puente aguanta el peso de un camión», ironizó. Esta asociación insiste en el que el puente ya está registrado en el Catastro y lamenta que el ayuntamiento siga sin inmatricularlo.